Când este prima zi de școală, în septembrie. Structura anului școlar 2026-2027: module de cursuri, vacanțe și ultima zi de școală

Când este prima zi de școală, în septembrie. Structura anului școlar 2026-2027 FOTO: Getty Images

Structura anului școlar 2026-2027, aprobată prin ordin de ministru și publicată în Monitorul Oficial, a stabilit prima zi de școală din septembrie 2026 și un calendar clar, cu cinci module de cursuri și cinci vacanțe pentru anul care urmează.

Prima zi de școală din septembrie și structura anului școlar 2026-2027 cu module de cursuri

Prima zi de școală din septembrie 2026 este luni, 7 septembrie, când alevii revin în bănci după vacanța de vară. Anul școlar are 36 de săptămâni de cursuri pentru clasele standard, dar există excepții importante pentru anii terminali și pentru anumite filiere.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, durata este de 34 de săptămâni, cu încheierea cursurilor pe 4 iunie 2027. Elevii de clasa a VIII-a termină pe 11 iunie 2027, după 35 de săptămâni. Clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică (cu excepțiile prevăzute) și cele din învățământul profesional au 37 de săptămâni și încheie pe 25 iunie 2027. Aceste diferențe permit organizarea examenelor naționale fără suprapuneri majore.

Structura pe module este următoarea:

Modulul 1: luni, 7 septembrie 2026 – vineri, 23 octombrie 2026

Modulul 2: luni, 2 noiembrie 2026 – marți, 22 decembrie 2026

Modulul 3: luni, 11 ianuarie 2027 – vineri, 12 februarie, 19 februarie sau 26 februarie 2027 (la decizia inspectoratelor școlare județene/ISMB, după consultări cu elevii, părinții și cadrele didactice)

Modulul 4: luni, 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027 (în funcție de vacanța mobilă) – vineri, 23 aprilie 2027

Modulul 5: miercuri, 5 mai 2027 – vineri, 18 iunie 2027

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare, stabilite de fiecare unitate de învățământ. Fiecare școală comunică elevilor și părinților structura detaliată, inclusiv elementele flexibile, până la o dată stabilită prin ordin (în practică, în toamna 2026).

Această organizare pe module favorizează o distribuție mai echilibrată a efortului de la clasă, cu pauze regulate care reduc oboseala și permit recuperarea, iar părinții pot planifica mai ușor concediile.

Când pică vacanțele în anul școlar 2026-2027

Vacanțele sunt programate după fiecare modul, și includ o vacanță mobilă decisă la nivel local. Iată calendarul oficial:

Vacanța de toamnă: sâmbătă, 24 octombrie 2026 – duminică, 1 noiembrie 2026

Vacanța de iarnă: miercuri, 23 decembrie 2026 – duminică, 10 ianuarie 2027 (include Crăciunul, Anul Nou și Boboteaza)

Vacanța mobilă (de schi sau de iarnă intermediară): o săptămână la decizia inspectoratelor școlare județene/ISMB, în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027. Decizia se ia după consultări la nivelul unităților de învățământ cu elevii, părinții și profesorii.

Vacanța de primăvară: sâmbătă, 24 aprilie 2027 – marți, 4 mai 2027. Aceasta se suprapune parțial cu perioada Paștelui ortodox (Paștele ortodox cade pe 2 mai 2027, iar Vinerea Mare pe 30 aprilie 2027), oferind o minivacanță legată și de 1 Mai.

Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027.

Totalul zilelor de vacanță din timpul anului școlar, plus vacanța de vară, menține România printre țările europene cu perioade de odihnă generoase pentru elevi, conform analizelor comparative.

Când intră elevii în vacanța de vară în 2027

Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de cursuri este vineri, 18 iunie 2027. Vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2027, și durează până duminică, 5 septembrie 2027 (când începe următorul an școlar). Este una dintre cele mai lungi vacanțe de vară din Europa, cu aproximativ 11 săptămâni (în jur de 79 de zile).

Elevii de clasa a XII-a (zi) și a XIII-a (seral/frecvență redusă) termină pe 4 iunie 2027 și intră mai devreme în vacanță, pentru a se pregăti de Bacalaureat. Cei de clasa a VIII-a încheie pe 11 iunie 2027, înainte de Evaluarea Națională. Pentru filiera tehnologică și învățământul profesional (cu excepțiile menționate), cursurile pot continua până pe 25 iunie 2027. Aceste diferențe sunt esențiale pentru a crea spațiu calendaristic dedicat examenelor naționale, fără a scurta semnificativ perioada de învățare pentru restul elevilor.

Când au loc Evaluarea Naţională 2027 şi Bacalaureat 2027

Datele exacte ale examenelor naționale din 2027 sunt stabilite ulterior, prin ordine separate ale Ministerului Educației, după procesul de transparență decizională. Structura anului școlar 2026-2027 a fost însă proiectată ținând cont de aceste examene.

Pentru elevii de clasa a VIII-a, cursurile se încheie pe 11 iunie 2027, iar Evaluarea Națională (probele scrise) este așteptată în perioada imediat următoare. Simulările sunt orientativ prevăzute în martie 2027.

Pentru Bacalaureat 2027, elevii de clasa a XII-a termină pe 4 iunie 2027. Probele de competențe (limba română, limba maternă, limba străină, competențe digitale) sunt planificate, orientativ, în ultimele două săptămâni de cursuri. Probele scrise urmează în cele două săptămâni de după finalizarea cursurilor (final de iunie – început de iulie). Simulările naționale sunt de asemenea avute în vedere pentru luna martie 2027.

Prin urmare, structura anului școlar 2026-2027 oferă un cadru predictibil. Prima zi de școală este pe 7 septembrie 2026 iar elevii vor avea cinci module de cursuri și tot atâtea vacanțe.