Cum a mutat administrația Trump țările Africii pe hartă. Mozambic a ajuns în Cornul Africii

2 minute de citit Publicat la 12:47 31 Iul 2026 Modificat la 12:49 31 Iul 2026

O hartă a Africii folosită de guvernul american în timpul unei prezentări a Departamentului de Stat la o conferință internațională desfășurată în această săptămână în Brazilia a etichetat greșit toate țările de pe continent. FOTO: Getty Images

O hartă a Africii folosită de guvernul american în timpul unei prezentări a Departamentului de Stat la o conferință internațională desfășurată în această săptămână în Brazilia a etichetat greșit toate țările de pe continent, scrie Reuters. Eroarea a stârnit reacții în rândul participanților, care au fotografiat harta și au distribuit imaginile online. Departamentul de Stat american a comunicat că a fost vorba despre "o eroare regretabilă", dar că discuțiile de la conferință au fost "substanțiale și constructive".

Reuters a analizat o înregistrare video a prezentării susținute la conferința AIDS 2026 din Rio de Janeiro. Harta greșită apare la jumătatea unei intervenții despre noile acorduri ale Departamentului de Stat în domeniul sănătății.

O analiză Reuters a arătat că imaginea inclusă în prezentare conținea un marcaj digital specific materialelor generate cu instrumente OpenAI. Compania a transmis că investighează situația.

Departamentul de Stat a declarat că își asumă "întreaga responsabilitate" pentru confuzia creată și a explicat că harta fusese realizată de un membru al echipei care a modificat în grabă prezentarea înaintea evenimentului.

A US government map of Africa mislabeled every country during a State Department presentation at ‌a global conference taking place in Brazil this week, causing a stir among attendees who took screenshots and posted them online https://t.co/HgrIur1Mdj — Reuters (@Reuters) July 31, 2026

Pe hartă, Nigeria, țară în care Statele Unite au în prezent câteva sute de militari, era prezentată ca un stat fără ieșire la mare, situat în deșertul Sahara. Mozambic, aflat în sud-estul Africii, fusese mutat în Cornul Africii, iar Coasta de Fildeș, din vestul continentului, apărea pe partea opusă a Africii.

Primele capturi de ecran cu harta au apărut într-o postare publicată pe platforma Substack de experta în combaterea SIDA Emily Bass. Imaginile au fost apoi distribuite pe scară largă pe LinkedIn, unde una dintre postări a strâns aproximativ 40.000 de vizualizări.

"Persoana care a creat și a aprobat acest diapozitiv nu știa unde se află țările Africii și nici nu s-a obosit să își verifice munca", a scris Matt Petit, specialist în inteligență artificială și geopolitică la Atlantic Council.

"Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru confuzia și reprezentarea greșită create în rândul participanților, inclusiv al partenerilor noștri africani", a transmis Departamentul de Stat într-un comunicat.

Prezentarea a fost susținută de Jeff Graham, principalul emisar american pentru sănătate, care coordonează programul President's Emergency Plan for AIDS Relief, cunoscut sub acronimul PEPFAR.

Departamentul de Stat a precizat că discuțiile de la conferință au fost "substanțiale și constructive", în ciuda incidentului, și că Statele Unite rămân angajate în combaterea SIDA prin măsuri care să producă rezultate concrete.

Decizia administrației Trump de anul trecut de a suspenda temporar finanțarea, în așteptarea unei evaluări, a afectat programele de ajutor din întreaga lume. Activitățile de bază ale PEPFAR, precum furnizarea de medicamente care salvează vieți, au fost însă reluate în mare parte.

Statele Unite reduc totuși cheltuielile în alte domenii, inclusiv pentru prevenție și supravegherea răspândirii bolii, și intenționează să retragă complet programul din Africa de Sud.