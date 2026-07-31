Iranul amenință Bulgaria și Cipru cu „consecințe” dacă lasă SUA să le folosească bazele militare

Bulgaria permite SUA să folosească o bază aeriană pentru operațiuni în Iran. Foto: Getty Images

Iranul a avertizat Ciprul și Bulgaria să nu permită Statelor Unite să folosească baze militare de pe teritoriul lor pentru atacuri asupra Teheranului, scrie CNN.

În cadrul unei convorbiri telefonice dintre miniştrii de Externe ai Iranului şi Ciprului, Abbas Araghchi a subliniat „necesitatea de a împiedica orice forţe ostile să utilizeze bazele militare străine aflate pe teritoriul Ciprului pentru a desfăşura acte de agresiune împotriva Iranului”.

El a adăugat că, dacă un stat îşi pune teritoriul la dispoziţia altuia pentru acţiuni ostile, acest lucru „constituie participare la un act de agresiune”.

Ministrul cipriot de Externe, Constantinos Kombos, a declarat că guvernul său a primit asigurări din partea Regatului Unit că bazele militare britanice aflate în Cipru nu vor fi folosite împotriva niciunui stat, inclusiv împotriva Iranului, potrivit unui comunicat al Ministerului iranian de Externe.

Într-o convorbire separată cu ministrul bulgar de Externe, Velislava Petrova-Chamova, Araghchi i-a cerut acesteia să reanalizeze decizia guvernului bulgar de a permite aeronavelor militare americane să utilizeze una dintre bazele sale pentru operaţiuni militare.

„Iranul se aşteaptă ca guvernul Bulgariei să îşi reconsidere de urgenţă decizia”, a declarat ministrul iranian de Externe, avertizând că Republica Islamică „nu va ezita să îşi apere interesele naţionale şi securitatea împotriva oricărei agresiuni sau acţiuni ostile şi că orice parte care participă, în orice mod, la acte de agresiune împotriva Iranului va răspunde pentru consecinţe”.

La începutul acestei luni, Parlamentul Bulgariei a aprobat o propunere a guvernului care permite armatei SUA să utilizeze o bază aeriană de pe teritoriul ţării pentru sprijinirea operaţiunilor sale din Orientul Mijlociu.

Iranul a acuzat anterior mai multe state arabe din Golf că permit Statelor Unite să lanseze atacuri asupra Teheranului de la bazele militare aflate pe teritoriul lor.