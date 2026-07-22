Bulgaria permite SUA să folosească o bază aeriană pentru operațiuni în Iran, în ciuda avertismentului venit de la Teheran

Bulgaria permite SUA să folosească o bază aeriană pentru operațiuni în Iran. Foto: Getty Images

Parlamentul Bulgariei a aprobat, miercuri, propunerea guvernului de la Sofia prin care armata americană poate folosi o bază aeriană din această țară pentru a sprijini operațiunile SUA din Orientul Mijlociu, scrie The Washington Post. Decizia vine la o zi după ce Iranul a avertizat Bulgaria să nu permită folosirea teritoriului său pentru operațiuni militare împotriva Teheranului.

Votul din Parlament permite staționarea a maximum opt aeronave cisternă americane la baza aeriană Bezmer, situată la aproximativ 260 de kilometri sud-est de Sofia. Aceste avioane sunt folosite pentru realimentarea în zbor a altor aeronave.

Decizia a fost luată în contextul în care administrația Trump s-a lovit de rezerve din partea unor state ale Uniunii Europene în privința folosirii bazelor aeriene pentru sprijinirea operațiunilor americane legate de războiul cu Iranul.

Iranul avertizase Bulgaria să nu devină „complice”

Cu o zi înaintea votului, Teheranul a transmis un avertisment dur către Sofia. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a spus că orice activitate care facilitează atacurile americane împotriva Iranului este echivalentă cu o complicitate la „agresiune şi crime de război”.

El a cerut Bulgariei să nu devină „complice a agresorilor şi a celor care încalcă legea”.

În Bulgaria, decizia a provocat și îngrijorări privind riscul ca țara să fie atrasă în conflictul cu Iranul.

Sofia spune că prezența avioanelor americane nu înseamnă implicare în război

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, citată de BTA, a declarat înaintea votului că prezența avioanelor americane KC-135 și a unui contingent de până la 250 de militari americani la baza Bezmer nu echivalează cu implicarea Bulgariei în război.

Ea a subliniat că aprobarea Parlamentului este obligatorie și că guvernul respectă procedurile legale.

Agenția BTA amintește că Bulgaria a mai găzduit aeronave americane de realimentare în zbor. Acestea au fost staționate pe aeroportul din Sofia până la sfârșitul lunii mai, iar perioada a fost ulterior prelungită până la finalul lunii iunie. Avioanele au plecat în termenul stabilit.