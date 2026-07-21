Iranul amenință Bulgaria după planul de staționare a avioanelor americane: „Deveniți complici ai agresorilor”

Bulgaria vrea să găzduiască avioane cisternă americane. Foto: Getty Images

Teheranul a avertizat marţi Bulgaria să nu permită Statelor Unite folosirea teritoriului său pentru operaţiuni militare împotriva Iranului, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Conform presei locale, purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de externe, Esmail Baghaei, a afirmat că orice activitate care facilitează atacurile americane împotriva Iranului este echivalentă cu complicitate la "agresiune şi crime de război". El a cerut Bulgariei să nu devină "complice a agresorilor şi a celor care încalcă legea".

Guvernul de la Sofia a anunţat că va cere aprobarea parlamentului pentru staţionarea a maximum opt aeronave cisternă ale SUA la baza aeriană Bezmer, situată la circa 260 de km la sud-este de capitala Bulgariei. Avioanele respective sunt folosite pentru alimentarea în zbor a altor aeronave.

Preşedinta Bulgariei, Iliana Iotova, citată de BTA, afirmase ceva mai devreme că prezenţa avioanelor americane KC-135 şi a unui contingent de până la 250 de militari din SUA la Bezmer nu este echivalentă cu implicarea ţării sale în război. Ea a precizat că aprobarea parlamentului este obligatorie, iar guvernul bulgar respectă legea.

BTA reaminteşte că în Bulgaria au mai fost staţionate aeronave de realimentare în zbor ale forţelor aeriene ale SUA. Acestea au staţionat pe aeroportul din Sofia şi urmau să rămână acolo până la sfârşitul lui mai; perioada de desfăşurare a fost prelungită până la sfârşitul lui iunie. Avioanele respective au plecat de pe aeroport în termenul stabilit.