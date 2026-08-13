Comandantul unui submarin ucrainean care a trecut de partea Rusiei a fost ucis în Crimeea

1 minut de citit Publicat la 16:30 13 Aug 2026 Modificat la 16:31 13 Aug 2026

Ofițerul rus asasinat la Sevastopol ar fi comandat un submarin care a trecut de partea Moscovei la anexarea Ucrainei, în 2014. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un ofițer rus a fost ucis joi la Sevastopol, iar autoritățile locale au catalogat incidentul drept un asasinat la comandă.

Sevastopol este cel mai mare oraș din Crimeea anexată și bază a Flotei Rusiei din Marea Neagră, iar unele publicații de la Kiev au scris că victima a comandat un submarin ucrainean, care trecuse de partea Moscovei în timpul anexării Crimeei în 2014, relatează Agerpres, care citează Reuters.

Mihail Razvojaev, guvernatorul regiunii, a declarat că o femeie a fost arestată sub suspiciunea de a fi comis atacul în numele serviciilor speciale ucrainene.

Kievul nu a comentat imediat.

Guvernatorul rus nu a dezvăluit nici identitatea victimei și nici pe cea a suspectei arestate.

Agenția oficială rusă de presă TASS a citat Serviciul Federal de Securitate, FSB, potrivit căruia femeia suspectă este cetățean rus.

Rusia a acuzat anterior Ucraina pentru o serie de atentate vizând oficiali militari de rang înalt și persoane implicate în efortul de război al Moscovei.

Presa ucraineană dezvăluie presupusa identitate a ofițerului ucis

Presa ucraineană, între care portalul Dialog.ua, relatează că la Sevastopol a fost "eliminat" fostul comandant al submarinului ucrainean Zaporojie, Robert Șagheev, care a trecut de partea rușilor după anexarea Crimeei în 2014.

La momentul respectiv, flota militară ucraineană staționa în peninsulă.

Publicațiile ucrainene l-au numit pe Șagheev "trădător de țară", întrucât a predat submarinul ucrainean ocupanților ruși fără luptă, trădându-și jurământul și trecând de partea inamicului.

Biroului de stat de investigații al Ucrainei l-a acuzat, în lipsă, de trădare în anul 2022.

Șagheev a ajuns la gradul de căpitan de rangul I în armata rusă.

A fost comandant adjunct al Brigăzii 4 de submarine din cadrul Flotei Rusiei la Marea Neagră, care efectuează atacuri asupra orașelor și infrastructurii ucrainene.

Cum s-a desfășurat asasinatul, potrivit informațiilor neoficiale

Potrivit informațiilor neoficiale, o femeie - posibil suspecta arestată, menționată de guvernatorul din Sevastopol - se afla într-un parc din apropierea bulevardului Stoletovski din oraș și a detonat un rucsac ce conținea un dispozitiv exploziv.

Bomba se afla într-un coș de gunoi sau sub o bancă.

Ofițerul rus aflat în apropiere a murit pe loc în urma deflagrației.

Forțele de securitate au izolat locul unde a avut loc explozia, iar multe ambulanțe au fost mobilizate în urma incidentului, potrivit relatărilor presei.