Motorina a ajuns mai valoroasă în Europa decât combustibilul pentru avioane, iar ce e mai rău încă nu a venit. Deficitul global crește

2 minute de citit Publicat la 17:13 13 Aug 2026 Modificat la 17:13 13 Aug 2026

Transporturile de motorină spre Europa au ajuns mai scumpe decât transporturile de combustibil pentru avioane. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Transporturile de motorină au ajuns să coste în prezent mai mult decât cele de combustibil pentru avioane în Europa, pentru prima dată în mai bine de un an, relatează Reuters, care citează datele London Stock Exchange Group, LSEG.

Fenomenul apare în condițiile în care continentul înlocuiește livrările mai reduse de combustibil pentru aviație din Orientul Mijlociu cu surse din alte regiuni, dar întâmpină dificultăți în a asigura cantități suplimentare de motorină pentru industrie și agricultură.

Europa a reușit să atragă transporturi de combustibil pentru avioane din SUA și din alte țări, precum Nigeria, după ce prețurile au crescut în urma izbucnirii războiului cu Iranul.

Însă oferta mondială de motorină s-a restrâns și mai mult, după ce Rusia a interzis exporturile, în urma atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor sale.

„Pe măsură ce ne apropiem de iarnă, vedem un risc mai mare pentru motorină decât pentru țiței ca prețurile să rămână la niveluri ce reflectă penuria”, au avertizat analiștii Goldman Sachs.

Importurile de combustibil pentru avioane cresc, în timp ce oferta de motorină se reduce

Europa și-a majorat importurile de combustibil pentru avioane la 750.000 de barili pe zi în luna iunie, acesta fiind cel mai ridicat nivel din octombrie 2025.

Ritmul importurilor a fost similar și în iulie.

Spre comparație, importurile de kerosen din ianuarie s-au ridicat la 612.000 de barili pe zi, potrivit platformei globale de date și analize Kpler.

În schimb, importurile europene de motorină au scăzut la 1,56 milioane de barili pe zi în iulie, de la 1,97 milioane de barili pe zi în ianuarie.

În acest context, prețul motorinei a depășit în această săptămână prețul combustibilului pentru avioane, potrivit datelor LSEG.

Tarifele la motorină și-au reluat creșterea în ultimele săptămâni, pe fondul impasului negocierilor de pace cu Iranul și al perturbărilor exporturilor rusești.

În prezent, cotațiile sunt la doar 14% de maximele din aprilie.

Prețul combustibilului pentru avioane, care a crescut, de asemenea, în ultimele săptămâni, este cu 25% sub recordurile din martie.

„O scurtă perioadă de optimism prudent pe piețele produselor rafinate a fost rapid stopată de reluarea ostilităților în Strâmtoarea Ormuz, de prăbușirea ofertei de produse petroliere din Rusia și de interdicția asupra exporturilor ruse de motorină”, a explicat Karim Fawaz de la S&P Global Energy.

Cererea mai slabă pentru carburant pentru avioane va pune, probabil, presiune pe prețuri

Reuters mai notează că valoarea combustibilului pentru avioane s-a depreciat în raport cu cea contractelor futures pentru motorină, etalonul în funcție de care se stabilește prețul în Europa.

Pe 10 august, estimarea de preț a unui transport de combustibil pentru avioane destinat Europei a ajuns la un discount de 24 de dolari pe tonă metrică, comparativ cu contractele futures pentru motorină, conform datelor LSEG.

Este cel mai mare discount din iulie 2025, potrivit LSEG și Argus Media.

La apogeul războiului cu Iranul, în martie, LSEG și Argus evaluau prima de preț a combustibilului pentru avioane la peste 500 de dolari pe baril.

Scăderea cererii pentru combustibilul aviatic după vârful sezonier al călătoriilor din timpul verii, precum și așteptarea unor importuri europene mai mari este probabil să exercite presiuni asupra prețurilor, a anticipat Jay Maroo, analist la Sparta Commodities.