Rusia a atacat cu o dronă cu reacție un tren de pasageri în Odesa. Zelenski: "Agresorul știa că ținta era în întregime civilă"

3 minute de citit Publicat la 17:49 13 Aug 2026 Modificat la 17:49 13 Aug 2026

Victimele au fost doi membri ai echipajului, mecanicul trenului și asistentul său. FOTO: Captură video/X

O dronă rusească a lovit joi un tren de pasageri în regiunea Odesa din Ucraina. Două persoane au fost ucise în urma atacului, potrivit Euronews.

Victimele au fost doi membri ai echipajului, mecanicul trenului și asistentul său, a declarat într-o postare pe Facebook directorul general al Căilor Ferate Ucrainene, Oleksandr Pertsovskyi.

„Astăzi, în regiunea Odesa, rușii au distrus din nou o locomotivă obișnuită de tren de pasageri cu o dronă cu reacție. Erau 340 de persoane în tren”, a scris președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe X.

„Oricine opera acea dronă cu siguranță nu putea să nu știe că ținta era în întregime civilă”, a adăugat el.

Nu este prima dată când Rusia vizează un tren de pasageri, ceea ce, spune Kievul, face parte dintr-un efort de a perturba logistica, în timp ce vizează din ce în ce mai mult infrastructura civilă.

Atacuri rusești asupra infrastructurii civile

Rusia a vizat, de asemenea, infrastructura portuară din districtul Izmail din regiunea Odesa, a relatat presa locală. În total, Rusia a lansat 133 de drone asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi, vizând 15 locații din întreaga țară.

Un raport recent al Organizației Națiunilor Unite a dezvăluit că decesele civile din Ucraina au atins un nivel record în iulie, cel mai mare număr înregistrat din mai 2022.

„Cel puțin 437 de civili au fost uciși și 2.610 răniți în Ucraina în iulie, o creștere de 30% față de luna precedentă și o creștere de 70% față de iulie 2025”, a declarat Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului într-un comunicat publicat joi.

„Numărul celor uciși este cel mai mare înregistrat din mai 2022”, a adăugat aceasta.

ONU a declarat că a verificat 16.874 de decese civile de la începutul invaziei Rusiei, deși notează că numărul victimelor este probabil mai mare, deoarece nu poate confirma victimele în zonele Ucrainei ocupate de Rusia.

Ambele părți și-au intensificat semnificativ atacurile la distanță în acest an, provocând o creștere a numărului de decese civile, potrivit ONU.

Ucraina, la rândul ei, și-a intensificat campania împotriva infrastructurii critice și militare a Rusiei în ultimele luni.

Barajele aproape zilnice care vizează instalațiile petroliere rusești cu drone cu rază lungă de acțiune în ultimele luni au cauzat penurii de combustibil, au redus capacitatea de rafinare a Rusiei și au neliniștit publicul rus.

Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării rusești

Joi, un incendiu a izbucnit la rafinăria de petrol Gazprom Neftohim Salavat, una dintre cele mai mari din țară, a relatat presa ucraineană.

De asemenea, a fost raportat un incendiu la un hub Wildberries din apropiere. Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, este o piesă esențială a economiei Moscovei din timpul războiului.

Ajutorul militar acordat Ucrainei a crescut în iunie, impulsionat de noul fond UE. Utilizarea rachetelor balistice de către Rusia s-a dovedit dificil de interceptat pentru Ucraina, determinându-l pe Zelenski să facă apel la aliați să furnizeze mai multe sisteme de apărare aeriană, după ce a avertizat că țara se confruntă cu o penurie critică.

În ciuda penuriilor pe termen lung, ajutorul militar acordat Ucrainei a atins cel mai înalt nivel în iunie de când Statele Unite au oprit finanțarea în februarie 2025, determinat în mare parte de noile fonduri UE, conform datelor publicate de Institutul Kiel.

Studiul a constatat că, în iunie, Kievului i s-au alocat 7,2 miliarde de euro, a treia cea mai mare creștere lunară a finanțării militare din partea donatorilor de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în februarie 2022.