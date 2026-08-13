Trenurile din România riscă să nu mai circule: angajații CFR tocmai au aflat că s-ar putea să nu-și ia salariile. Apel către Bolojan

2 minute de citit Publicat la 18:13 13 Aug 2026 Modificat la 18:13 13 Aug 2026

Sindicaliștii avertizează că neplata salariilor ar urma să ducă la oprirea circulaței trenurilor. Foto: CFR SA/Facebook

CFR SA riscă să ajungă în imposibilitatea plății salariilor pentru angajați dacă nu este aprobat Contractul de activitate și performanță 2026-2030.

O astfel de situație ar putea conduce la perturbarea gravă sau chiar la blocarea transportului feroviar, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.

"În cadrul întâlnirii de azi, 13 august 2026, cu administrația CNCF CFR SA, reprezentanților organizațiilor sindicale li s-a comunicat clar că, dacă nu este aprobat Contractul de activitate și performanță 2026-2030, compania nu va putea asigura plata salariilor.

Problema nu este creată de salariați și nici de activitatea acestora. Este rezultatul unui blocaj administrativ între instituțiile statului", se menționează într-un comunicat al federației sindicale.

Conform sursei citate, Ministerul Justiției a restituit fără aviz proiectul Contractului de activitate și performanță, arătând că acesta nu poate fi adoptat înainte de aprobarea, prin Hotărâre de Guvern, a Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030.

Totodată, Ministerul Justiției avertizează asupra riscului ca adoptarea Contractului fără respectarea acestei succesiuni să conducă la suspendarea și ulterior la anularea actului în contencios administrativ.

Sindicatele acuză un blocaj între instituțiile statului

"Am ajuns astfel într-o situație absurdă: statul are obligația să asigure funcționarea infrastructurii feroviare, dar propriile proceduri și întârzieri administrative riscă să lase fără salarii oamenii care țin calea ferată în funcțiune.

Neplata salariilor nu este doar o problemă socială. Înseamnă mii de familii rămase fără veniturile pentru care oamenii au muncit și poate genera un conflict de muncă de amploare", se arată în comunicat.

Sindicaliștii arată că, în cazul în care salariile nu vor fi achitate, "există riscul real ca salariații să refuze continuarea activității, iar acest lucru poate conduce la perturbarea gravă sau chiar blocarea transportului feroviar".

"CFR SA administrează infrastructura pe care circulă trenurile de călători și de marfă. Orice blocaj major al activității companiei poate avea efecte în întregul sistem: circulația trenurilor, activitatea operatorilor feroviari, transportul de mărfuri și funcționarea economiei.

Sindicaliștii fac apel la premier și la Ministerul Transporturilor

Nu amenințăm cu oprirea căii ferate. Avertizăm că aceasta poate deveni consecința unei situații pe care salariații nu au creat-o", mai spun membrii federației sindicale.

Ei cer premierului și Ministerului Transporturilor să intervină de urgență pentru aprobarea documentelor necesare și pentru garantarea plății integrale și la termen a salariilor.

"Nu este normal ca, după ce și-au făcut meseria, feroviarii să fie puși să aștepte salariile până când instituțiile statului termină de plimbat documentele între ele. Salariile trebuie plătite. Calea ferată trebuie să funcționeze. Guvernul trebuie să rezolve urgent acest blocaj", se afirmă în încheierea comunicatului.