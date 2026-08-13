Lucrările la calea ferată care leagă Capitala de Bulgaria avansează. Când va fi redeschisă ruta strategică București-Giurgiu

CFR Infrastructură a anunțat că stadiul fizic al lucrărilor pe tronsonul București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră a atins pragul de 12%. Circulația feroviară pe traseul modernizat este estimată să fie redeschisă complet în septembrie 2028.

Proiectul face parte din Lotul 2 al obiectivului „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră”.

Investiția de peste 2,1 miliarde de lei prevede electrificarea liniei, modernizarea infrastructurii și a sistemelor de semnalizare, precum și implementarea ERTMS Nivel 2.

"După finalizare, investiția va permite creșterea capacității de circulație, îmbunătățirea condițiilor de siguranță și interoperabilitatea cu rețeaua feroviară europeană.

Linia asigură conexiunea feroviară către Bulgaria, prin Podul Prieteniei. Finalizarea lucrărilor și redeschiderea circulației sunt estimate pentru septembrie 2028", a scris CFR Infrastructură pe Facebook.