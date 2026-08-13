Adormirea Maicii Domnului 2026. Tradiții, semnificații și superstiții de Sf. Maria Mare: Cine își sărbătorește onomastica sâmbătă

Icoane cu Sfânta Fecioară Maria. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Adormirea Maicii Domnului 2026 este prăznuită de credincioșii ortodocși sâmbătă, 15 august, fiind una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox și cea mai importantă dintre sărbătorile dedicate Maicii Domnului. Cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mare, ziua marchează, potrivit Sfintei Tradiții, trecerea Maicii Domnului din această viață la viața cerească.

Sărbătoarea este precedată de Postul Adormirii Maicii Domnului, ținut în acest an în perioada 31 iulie-14 august, ca perioadă de pregătire duhovnicească. Acest praznic este singurul dintre cele mai importante sărbători ale Maicii Domnului precedat de două săptămâni de postire.

Ce semnificație are ziua de Sf. Maria Mare pentru ortodocși

Adormirea Maicii Domnului nu este privită de Biserica Ortodoxă doar ca momentul morții Fecioarei Maria, ci ca trecerea ei la viața veșnică și mutarea la ceruri. Potrivit învățăturii Bisericii, Maica Domnului a trecut prin moarte, însă trupul său nu a rămas în mormânt și nu a cunoscut stricăciunea.

Patriarhul Daniel a explicat că denumirea de „Adormirea Maicii Domnului” arată faptul că moartea ei a fost una reală, în timp ce „mutarea la cer” exprimă faptul că, prin voința Fiului ei, Hristos, Maica Domnului a fost luată la ceruri. Biserica nu numește acest moment „înviere” sau „înălțare”, deoarece Maica Domnului nu s-a ridicat singură la cer, așa cum Hristos S-a înălțat prin puterea Sa.

Conform Sfintei Tradiții, cu trei zile înainte de adormirea sa, Maica Domnului a fost înștiințată de un înger că urma să părăsească lumea pământească. Ea s-a rugat pe Muntele Măslinilor și s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice. Apostolii au fost, de asemenea, înștiințați și au venit să fie alături de ea.

După înmormântare, apostolii au găsit mormântul fără trupul Maicii Domnului, rămânând doar giulgiul. În învățătura ortodoxă, acest fapt este mărturia mutării ei la ceruri cu trupul.

Sărbătoarea este una deosebit de importantă în Biserica Ortodoxă și este considerată cea mai veche sărbătoare dedicată Maicii Domnului. Potrivit Patriarhului Daniel, cultul său s-a dezvoltat începând cu secolul al V-lea, după Sinodul de la Efes din anul 431, care a afirmat că Fecioara Maria este Născătoare de Dumnezeu.

Tradiții și superstiții de Adormirea Maicii Domnului

De Adormirea Maicii Domnului, credincioșii merg la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie și pentru a se ruga. În ajunul praznicului, în multe biserici se oficiază Vecernia cu Litie și Privegherea, iar în unele locuri este cântat și Prohodul Maicii Domnului.

În tradiția românească, sărbătoarea este însoțită și de numeroase obiceiuri populare. În unele zone, credincioșii duc la biserică struguri, prune și alte roade ale pământului, care sunt oferite pentru sufletele celor adormiți. Există, de asemenea, obiceiul ca femeile să meargă la cimitire pentru a tămâia mormintele celor dragi.

Un alt obicei întâlnit în tradiția populară este acela ca fetele nemăritate să culeagă flori pe care le duc la biserică pentru a fi sfințite, apoi le păstrează acasă, lângă icoana Maicii Domnului.

În jurul zilei de 15 august s-au păstrat și numeroase superstiții populare. Unele tradiții spun că după această sărbătoare începe schimbarea anotimpurilor și că vremea intră treptat într-o perioadă de tranziție către toamnă. Antena 3 CNN notează că, în credința populară, Sfânta Maria Mare este considerată ziua care desparte lunile călduroase de cele reci.

Este important însă ca aceste obiceiuri și superstiții populare să nu fie confundate cu învățătura religioasă a Bisericii. Semnificația centrală a sărbătorii rămâne rugăciunea, cinstirea Maicii Domnului și speranța în viața veșnică.

Cui îi spunem la mulți ani de Sf. Maria

O întrebare care apare frecvent în fiecare an este dacă este potrivit să spunem „La mulți ani!” persoanelor care poartă numele Maria, Marian, Mariana sau alte nume derivate, chiar pe 15 august.

În tradiția românească există două opinii. Mulți credincioși aleg să nu facă urări de ziua Adormirii Maicii Domnului, considerând că este comemorat momentul trecerii Maicii Domnului la cele veșnice. În schimb, preferă să transmită urările de „La mulți ani!” pe 8 septembrie, când este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului, cunoscută drept Sfânta Maria Mică.

Pe de altă parte, 15 august rămâne o zi onomastică pentru foarte mulți români, iar practica de a transmite sau nu urări ține și de tradiția familiei și de modul în care fiecare înțelege această sărbătoare.

În România, numele Maria și numeroasele sale derivate sunt extrem de răspândite, astfel că ziua de 15 august este asociată în mod obișnuit cu numeroase aniversări onomastice.

Diferența dintre Sf. Maria Mare și Sf. Maria Mică

Sfânta Maria Mare este denumirea populară pentru Adormirea Maicii Domnului, sărbătorită în fiecare an pe 15 august. Este una dintre marile sărbători ale Bisericii Ortodoxe și marchează, potrivit Sfintei Tradiții, sfârșitul vieții pământești a Fecioarei Maria și mutarea sa la ceruri.

Sfânta Maria Mică este denumirea populară pentru Nașterea Maicii Domnului, prăznuită pe 8 septembrie. Aceasta este prima mare sărbătoare din anul bisericesc ortodox, care începe la 1 septembrie.

Astfel, cele două sărbători sunt ușor de diferențiat: 15 august - Adormirea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mare, iar 8 septembrie - Nașterea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mică.

Pentru credincioșii ortodocși, ambele zile sunt momente importante de rugăciune și cinstire a Maicii Domnului, însă au semnificații diferite în calendarul bisericesc.