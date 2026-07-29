Relicvele Sfântului Francisc de Assisi vor fi aduse pentru prima dată în România, la Oradea

1 minut de citit Publicat la 15:37 29 Iul 2026 Modificat la 15:37 29 Iul 2026

Relicvele Sfântului Francisc de Assisi. Foto: Getty Images

Relicvele Sfântului Francisc de Assisi vor fi aduse, pentru prima dată în România, spre venerare, la Sanctuarul Eparhial „Maica Domnului” din Oradea, în perioada 31 iulie - 2 august, a anunţat miercuri Eparhia Greco-Catolică de Oradea, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă, evenimentul are loc în cadrul Anului Jubiliar Franciscan 2026, care marchează 800 de ani de la trecerea la „Domn” a Sfântului Francisc de Assisi, şi este organizat de Eparhia Greco-Catolică de Oradea în colaborare cu Ordinul Fraţilor Minori Conventuali din Oradea.

Relicvele provin din mensa corporis a Sfântului Francisc şi sunt încastrate într-un bust-relicvar, care va fi expus spre venerare pe durata pelerinajului.

Într-o scrisoare pastorală adresată preoţilor, persoanelor consacrate şi credincioşilor, episcopul greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea, apreciază că pelerinajul reprezintă „o binecuvântare pentru întreaga noastră comunitate eparhială şi o invitaţie de a ne lăsa transformaţi de exemplul Sfântului Francisc, care a ales să trăiască Evanghelia cu radicalitate, în smerenie şi iubire”.

Primirea solemnă a relicvelor este programată vineri, 31 iulie, de la ora 17:30, la Sanctuarul Eparhial „Maica Domnului”, în prezenţa episcopului Virgil Bercea.

Programul pelerinajului va cuprinde Sfinte Liturghii, Rugăciunea Coroanei Franciscane, Paraclisul Maicii Domnului, momente de reculegere şi rugăciune personală, posibilitatea Spovezii şi venerarea relicvelor.

Pelerinajul coincide cu celebrarea Iertării de la Assisi (Perdono di Assisi), una dintre cele mai importante tradiţii spirituale franciscane. Potrivit organizatorilor, în perioada 1 august, ora 12:00 - 2 august, ora 24:00, credincioşii pot dobândi indulgenţa plenară, în condiţiile stabilite de Biserică.

Eparhia Greco-Catolică de Oradea îi invită la eveniment pe credincioşii din întreaga ţară, accesul fiind liber.