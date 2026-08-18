NBC: Rusia trimite Iranului explozibili, muniții pentru rachete și componente de drone pentru războiul cu SUA

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Rusia ajută Iranul să-și refacă stocurile de drone și rachete după atacurile americane și israeliene. Kremlinul trimite Iranului, prin Marea Caspică, explozibili, muniție și componente pentru drone, scrie NBC News, citând un document al unui guvern european neprecizat. Marea Caspică este un lac de fapt și nu are ieșire la ocean. Ea este mărginită de doar cinci țări: Rusia, Iran, Kazahstan, Turkmenistan și Azerbaidjan. Din acest motiv, forțele navale ale statelor occidentale, inclusiv cele ale SUA, nu sunt prezente în apele sale și nu pot intercepta transporturile dintre porturile rusești și iraniene.

La sfârșitul lunii martie, Israelul a atacat complexul portuar iranian Bandar Anzali, de pe coasta Mării Caspice. Potrivit părții israeliene, acesta era folosit pentru tranzitul armamentului din Rusia. Transporturile au fost, însă, reluate ulterior.

NBC adaugă că acest lucru indică o aprofundare a alianței strategice dintre Rusia și Iran. În același timp, armata iraniană folosește drone și rachete inclusiv pentru atacuri asupra bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, în urma cărora au murit cel puțin 18 militari americani de la începutul ostilităților.

În primii ani ai războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, situația era inversă, Kremlinul fiind cel care primea ajutor din partea Iranului.

Iranul a furnizat Rusiei nu doar drone de atac Shahed gata de utilizare, ci și tehnologia necesară producerii lor.

Ulterior, Rusia a modernizat modelul iranian și a început producția proprie pe scară largă a acestor drone.

Financial Times a relatat, anterior, citând serviciile occidentale de informații, că Rusia a început să furnizeze Iranului drone și i-a pus la dispoziție imagini din satelit, informații obținute de serviciile de informații și date folosite pentru atacuri asupra pozițiilor americane din Orientul Mijlociu.

La jumătatea lunii iunie, Statele Unite și Iranul au încheiat un armistițiu de 60 de zile, prelungit în august cu încă două luni.

Potrivit The Wall Street Journal (WSJ), autoritățile iraniene au decis să folosească pauza din lupte pentru a se pregăti de o nouă fază a războiului și pentru a-și reface arsenalele. Publicația a scris că principalul obiectiv al Iranului este să provoace Statelor Unite și Israelului pierderi suficient de mari încât să descurajeze noi atacuri masive asupra teritoriului iranian, precum cele din timpul războiului de 12 zile de anul trecut și din actualul conflict.