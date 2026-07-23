SUA suspectează un posibil sprijin rusesc pentru atacurile Iranului asupra obiectivelor CIA: „Moscova e dispusă să meargă mai departe”

Americanii nu au ajuns încă la concluzii ferme cu privire la posibila implicare a Rusiei în atacurile asupra facilităților CIA. FOTO: Hepta

Atacurile cu drone iraniene asupra unor obiective ale CIA din Golful Persic i-au determinat pe analiștii serviciilor de informații americane să investigheze dacă Rusia a oferit sprijin prin furnizarea de informații pentru stabilirea țintelor sau a unor tehnologii avansate pentru drone, au declarat patru persoane familiarizate cu informațiile serviciilor americane pentru Reuters.

Sursele au spus că oficialii serviciilor de informații americane nu au ajuns încă la concluzii ferme cu privire la posibila implicare a Rusiei în atacurile asupra obiectivelor CIA. Aceștia au indicat însă eficiența și precizia aparentă a loviturilor, precum și sprijinul tehnic mai larg oferit de Rusia Iranului, ca posibile dovezi.

S-a relatat anterior — iar oficialii americani au recunoscut — că Rusia a oferit Iranului informații pentru stabilirea țintelor și alte forme de sprijin în atacurile sale asupra țintelor americane din regiunea Golfului, în general, însă investigația comunității de informații privind posibila implicare a Rusiei în sprijinirea atacurilor asupra instalațiilor CIA nu fusese dezvăluită anterior. Cel puțin două obiective ale CIA au fost lovite în martie, potrivit informațiilor apărute în presă. Una dintre instalații era stația CIA din Arabia Saudită, aflată în ambasada SUA din Riad, iar un alt obiectiv se afla în estul Irakului. Unele dintre surse au spus că au fost lovite și alte obiective ale CIA, fără a oferi detalii.

Un memorandum intern al unei agenții occidentale de informații, descris de un oficial din regiune care a avut acces la document, a concluzionat că este probabil ca Rusia să fi avut un rol în stabilirea țintelor pentru instalațiilor regionale ale CIA. Oficialul a discutat despre memorandum cu condiția ca autorii săi exacți să nu fie dezvăluiți.

Doi oficiali occidentali din Golf, informați cu privire la rapoarte de informații, au declarat că analiștii consideră că atacul asupra Arabiei Saudite a implicat două versiuni îmbunătățite de Rusia ale dronelor iraniene Shahed. Una dintre drone a creat o breșă într-o zonă vulnerabilă a exteriorului ambasadei, iar cea de-a doua a trecut prin deschidere și a detonat, au spus aceștia. Nu au fost raportate decese sau persoane rănite.

Rusia ar fi ajutat Iranul să îmbunătățească dronele Shahed

Deși sprijinul Rusiei pentru Iran este unul de lungă durată, având în vedere relațiile strânse dintre cele două țări, furnizarea unor informații specifice pentru lovirea unor obiective sensibile ale CIA ar indica faptul că Moscova este dispusă să meargă mai departe în perturbarea operațiunilor americane, în timp ce Washingtonul încearcă să pună capăt războiului din Iran. Îngrijorările că Rusia ar putea furniza Iranului date pentru stabilirea țintelor s-au intensificat în acest weekend, după atacurile asupra unei baze aeriene americane din Iordania, unde Iranul a lovit cazărmi militare cu rachete balistice, ucigând doi soldați.

Cei doi oficiali occidentali din regiune au declarat că Rusia a ajutat Iranul să îmbunătățească abilitatea dronelor sale Shahed de a-și atinge țintele și au spus că analiștii suspectează că Iranul a folosit aceste versiuni în atacul din Riad.

Rusia, a declarat o altă sursă, a ajutat Teheranul să îmbunătățească precizia dronelor sale Shahed-136, furnizând un sistem de navigație prin satelit — Kometa-M — despre care experții spun că este mult mai precis și mai greu de bruiat decât sistemul produs de Iran.

Wall Street Journal a relatat pentru prima dată în martie că Rusia a furnizat Iranului sistemul Kometa-M. Kremlinul a negat informația, numind-o „știri false”.

Obiectivele CIA din străinătate includ principalele sedii ale agenției din diferite țări, găzduite în mod tradițional în ambasade și denumite stații. În plus, CIA deține birouri, case conspirative, centre logistice și obiective implicate în operațiuni de supraveghere sau alte activități. Locațiile acestor obiective sunt păstrate cu strictețe secrete.

Sursele au refuzat să dezvăluie numărul exact sau locațiile instalațiilor CIA lovite de dronele iraniene. O sursă a estimat numărul la „mai mult de una și mai puțin de 12”. O a doua sursă a declarat că au fost lovite mai multe obiective.

Analiștii serviciilor de informații americane investighează dacă Iranul s-a bazat pe informații rusești privind stabilirea țintelor pentru atacul asupra ambasadei.

Există însă și îndoieli. Unele dintre surse au avertizat că Iranul ar fi putut viza ambasada SUA în general și, din întâmplare, să fi lovit stația CIA.

Potrivit surselor, unii analiști au concluzionat că puține țări, în afară de Rusia, ar avea capacitatea de a obține astfel de informații sensibile privind țintele și interesul de a le transforma într-un instrument împotriva Statelor Unite.