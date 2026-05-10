Rusia a oferit Teheranului mii de drone cu fir, care să atace „în roiuri” trupele SUA, în cazul unei invazii terestre în Iran

Dronă kamikaze cu fir - imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Rusia s-a oferit să înarmeze Iranul cu mii de drone cu fibră optică, invulnerabile la războiul electronic, pentru atacarea trupelor americane din Golful Persic, informează The Economist. Publicația, preluată de The Moscow Times, citează un document al Direcției Principale de Informații a armatei ruse (GRU), prin care Vladimir Putin a decis să ajute Teheranul inclusiv cu instructori, care să-i învețe pe iranieni cum să folosească aceste drone împotriva soldaților americani.

Planul Kremlinului este să furnizeze Iranului 5.000 de astfel de drone cu rază scurtă de acțiune și un număr nespecificat de sisteme similare ghidate prin satelit, cu rază mai lungă de acțiune.

Conform documentului GRU, planul a fost elaborat în primele săptămâni ale războiului declanșat în Iran, după atacurile asupra Teheranului de pe 28 februarie, când se lua în calcul inclusiv o posibilă invazie terestră a forțelor americane în Iran. Documentul conținea și o hartă a insulelor din largul coastelor Iranului, inclusiv insula Kharg, un important terminal petrolier iranian.

O diagramă schița modul în care operatorii iranieni - instruiți de ruși - puteau lansa roiuri de 5-6 drone din poziții ascunse pentru a ataca navele amfibii de asalt americane.

GRU a propus recrutarea de operatori de drone din rândul celor aproximativ 10.000 de studenți iranieni care studiază în prezent la universitățile din Rusia, precum din rândul tadjicilor sau alawiților - sirieni loiali fostului regim al dictatorului Bashar al-Assad, refugiat între timp la Moscova.

La sfârșitul lunii martie, serviciile de informații occidentale au raportat că Rusia se pregătea să trimită Iranului versiuni modernizate ale propriilor drone Shahed, mai bine adaptate războiului modern și care își schimbă constant cursul, ceea ce face posibilă păcălirea sistemelor de apărare antiaeriană.