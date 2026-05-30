De la volt la volta. Giorgia Meloni vrea să schimbe numele unității de măsură a tensiunii electrice

1 minut de citit Publicat la 17:16 30 Mai 2026 Modificat la 18:05 30 Mai 2026

Alessandro Volta demonstrează în fața lui Napoleon cum funcționează pila voltaică. Foto: Getty Images

Guvernul italian intenționează să schimbe denumirea unității internaționale de măsură a tensiunii electrice din „volt” în „volta”, pentru a-i aduce un omagiu pionierului italian al electricității Alessandro Volta, la două secole de la moartea sa, relatează Politico.

Lui Alessandro Volta, creditat cu inventarea bateriei electrice și cu descoperirea metanului, îi este dedicată unitatea de măsură „volt”, însă într-o formă anglicizată a numelui său.

Acum, guvernul de dreapta al premierului italian Giorgia Meloni dorește să îi redea caracterul italian prin restaurarea literei „a” de la finalul numelui.

Pentru Roma, „propunerea Italiei face parte dintr-un efort mai amplu de promovare a patrimoniului științific al țării și a rolului Italiei în marile inițiative internaționale de inovare tehnologică”.

Demersul diplomatic s-a intensificat joi, când secretarul de stat pentru digitalizare, Alessio Butti, a discutat propunerea cu Annette Koo, director general al Biroului Internațional de Măsuri și Greutăți (BIPM)., organizația internațională cu sediul la Paris responsabilă de standardele de măsurare.

„Propunerea Italiei depășește cu mult o simplă chestiune lingvistică și reprezintă dorința de a acorda o importantă recunoaștere istorică unuia dintre părinții științei moderne, a cărui activitate a schimbat radical relația omenirii cu electricitatea și progresul tehnologic”, a transmis Butti într-un comunicat.

La întâlnirea cu Koo, Butti a argumentat că majoritatea unităților de măsură care poartă numele unor persoane păstrează numele de familie integral, fără abrevieri. Acesta este cazul unităților hertz, newton sau watt, de exemplu.

Oficialul italian s-a aflat în capitala Franței și pentru a participa la reuniunea miniștrilor digitalizării din cadrul G7.

Schimbarea ar trebui mai întâi implementată la nivel național, după care Italia ar urma să promoveze inițiativa pe plan internațional, cu obiectivul de a o supune unui vot formal la Conferința Generală a BIPM din octombrie anul acesta.

Printre alte invenții, fizicianul italian Alessandro Volta a inventat, între anii 1799 și 1800, pila voltaică, adesea numită și pila Volta, care este precursorul bateriei electrice moderne.