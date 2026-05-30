Avertisment după ce șapte copii și doi adulți au murit în plină caniculă. Capcana mortală din apele lacurilor și râurilor

2 minute de citit Publicat la 14:00 30 Mai 2026 Modificat la 14:11 30 Mai 2026

Diferența mare de temperatură poate provoca așa-numitul „șoc termic”. Foto: Getty Images

Autoritățile trag un semnal de alarmă cu privire la pericolele înotului în ape neamenajate, după mai multe tragedii produse în timpul valului de căldură din ultimele zile, potrivit BBC.

Reprezentanții Royal Life Saving Society (RLSS) au transmis că temperaturile ridicate aduc, din păcate, și o creștere a numărului de înecuri accidentale. Cele mai multe victime au fost copii și adolescenți.

Cel puțin șapte tineri și-au pierdut viața în apă. Printre ei se află și Junior Slater, un băiat de 12 ani care a murit marți după-amiază într-un râu din Lancashire. Alte două victime sunt un bărbat de aproximativ 60 de ani și o femeie de 72 de ani.

Diferența mare de temperatură poate provoca așa-numitul „șoc termic”

Specialiștii avertizează că, deși aerul este foarte cald, apa râurilor, lacurilor și a mării rămâne extrem de rece. Diferența mare de temperatură poate provoca așa-numitul „șoc termic”, o reacție periculoasă care afectează respirația și face dificilă ieșirea la suprafață.

Printre incidentele recente se numără:

moartea lui Declan Sawyer, în vârstă de 15 ani, găsit fără viață în lacurile Swanholme din Lincoln;

decesul unei femei de 72 de ani pe plaja West Angle Bay din Țara Galilor;

moartea unui băiat de 13 ani, Reco Puttock, după ce a fost scos dintr-un baraj din Halifax;

recuperarea trupului unei adolescente de 16 ani din Kingsbury Water Park, Warwickshire;

descoperirea corpului unui alt adolescent într-un lac din Rotherham;

decesul unui bărbat care a intrat în mare pentru a salva două rude aflate în pericol, în Cornwall;

găsirea trupului unui băiat de 17 ani în lacul Pickmere, Cheshire;

recuperarea corpului unui alt adolescent dispărut după o sesiune de înot la Hawley Lake, lângă Farnborough.

Organizațiile specializate în prevenirea înecurilor recomandă înotul doar în zone supravegheate de salvamari și intrarea treptată în apă, pentru a reduce riscul șocului termic.

Acest fenomen apare atunci când corpul este expus brusc la apă rece

Acest fenomen apare atunci când corpul este expus brusc la apă rece. Vasele de sânge se contractă rapid, tensiunea arterială crește, iar inima este suprasolicitată. Pot apărea dificultăți de respirație și panică.

Potrivit Royal National Lifeboat Institution (RNLI), orice apă cu temperaturi sub 15°C este considerată rece. În Marea Britanie și Irlanda, temperatura medie a mării este de aproximativ 12°C, iar unele râuri pot fi chiar mai reci, inclusiv vara.

Jim Bridge, reprezentant al Water Safety Partnership, a recomandat persoanelor aflate în pericol să încerce să „plutească pentru a supraviețui”.

„Întindeți-vă pe spate, țineți capul pe spate și urechile sub apă. Folosiți brațele și picioarele pentru a vă stabiliza și încercați să vă controlați respirația. După ce vă calmați, puteți cere ajutor sau încerca să înotați spre siguranță”, a explicat acesta.

Caniculă în Marea Britanie

Marți, Regatul Unit a înregistrat cea mai ridicată temperatură din luna mai, cu 35,1°C la Kew Gardens, în Londra. În sud-estul Angliei, temperaturile au depășit 34°C timp de două zile consecutive, iar numeroase stații meteo au stabilit recorduri locale.

Meteorologii anunță o ușoară răcire a vremii în anumite regiuni, însă temperaturile vor rămâne ridicate în multe zone și în următoarele zile.

Din cauza căldurii extreme, circulația feroviară poate fi afectată, deoarece liniile electrice se dilată, iar șinele se pot deforma. Totodată, au fost emise avertizări de furtuni pentru mai multe regiuni din Marea Britanie, unde sunt așteptate ploi torențiale, grindină și vânt puternic.

În același timp, aproximativ 18.000 de locuințe din Kent se confruntă în continuare cu probleme de alimentare cu apă, din cauza consumului foarte ridicat provocat de temperaturile extreme.