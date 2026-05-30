Fost analist CIA: Drona de la Galați reprezintă o provocare directă a Rusiei la adresa NATO. „Putin sigur a aprobat operațiunea”

2 minute de citit Publicat la 12:11 30 Mai 2026 Modificat la 12:28 30 Mai 2026

Președintele rus Vladimir Putin a fost informat despre faptul că o dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Foto: Hepta

Ultima incursiune a Rusiei pe teritoriul României, în urma căreia o dronă Gheran 2 a lovit un bloc de locuințe din Galați, nu a fost un accident, ci o provocare, parte a strategiei guvernamentale prin care Moscova urmărește dezbinarea NATO și intimidarea Republicii Moldova, a declarat un analilst CIA specializat pe spațiul ex-sovietic, informează Kyiv Post.

„Te-ai aștepta de la Putin să nege acest incident, deoarece are de câștigat dacă oamenii îi pun astfel de întrebări, în loc să se unească și să condamne la unison acest act de agresiune împotriva unei țări NATO”, a declarat analistul Paul Goble, fost agent CIA și fost specialist în spațiul sovietic la Departamentul de Stat al SUA.

Astfel, în opinia lu Goble, negările publice ale lui Putin nu sunt altceva decât o tactică prin care șeful de la Kremlin încearcă să încetinească procesul de decizie al liderilor lumii occidentale.

Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru drona căzută vineri la Galați. Dictatorul rus a spus că „au mai fost și alte dăți când drone ucrainene au trecut în Finlanda, Polonia, statele baltice” și spune că „același lucru” s-ar fi întâmplat și de această dată.

„Ei mereu reacționează așa, încep să strige «Ajutor! Vin rușii! Atacă rușii!». După care aflăm că dronele erau ucrainene”, a susținut Putin.

El a adăugat că, „dacă ni se vor da date obiective și rămășițe ale dronei pentru analiza experților, am putea să facem o analiză obiectivă a celor întâmplate”.

„Nu mă miră că Putin a zis asta”, a precizat analistul CIA. „E destul de clar, din investigațiile făcute de români că drona nu putea veni din altă parte”.

Kremlinul „riscă astfel de incursiuni” și pentru a intimida Chișinăul

Autoritățile române au precizat că rămășițele dronei de la Galați proveneau de la un model rusesc Gheran-2.

„A fost un grup de 43 de drone care au venit din partea estică, au traversat Ucraina la 20-30 de kilometri de la nord de Dunăre, dinspre est spre vest, pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainean, o parte din ele au fost doborâte și una dintre ele lovită probabil deasupra orașului Reni, traiectoria i s-a modificat și a venit înspre Galați. A fost lovită cinetic și din cauza asta...”, a spus președintele României, Nicușor Dan.

Paul Goble s-a declarat convins că președintele Putin „a aprobat operațiunea”.

„Nu știu dacă el personal (Putin) cunoștea toate detaliile, dar sunt absolut convins că a fost de acord cu ideea că dronele rusești ar putea fi folosite împotriva României”, a declarat Paul Goble.

De asemenea, analistul CIA a apreciat că drona care a explodat la Galați e direct legată de „anexietatea” Rusiei față de Republica Moldova, al cărei guvern pro-european a demarat negocierile de aderare la UE, iar președinta Maia Sandu nu a exclus o posibilă unire cu România.

„Kremlinul riscă astfel de incursiuni”, a mai spus analistul CIA specializat în spațiul ex-sovietic, în opinia căruia incursiunea dronei rusești la Galați reprezintă, totodată, și o metodă de intimidare la adresa Chișinăului.