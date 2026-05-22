Maia Sandu nu exclude unirea cu România pentru integrarea europeană: „Putem adera la UE alături de România şi noi credem asta”

2 minute de citit Publicat la 13:07 22 Mai 2026 Modificat la 13:07 22 Mai 2026

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Foto: Agerpres

Maia Sandu a declarat că integrarea în Uniunea Europeană este o „strategie de supraviețuire” pentru Republica Moldova, iar dacă acest plan va eșua, țara va lua în considerare alte opțiuni pentru a-și proteja democrația. Președinta Republicii Moldova a mai spus că țara ar putea adera la UE alături de România, adăugând că reunificarea este susținută de moldoveni.

Președinta Republicii Moldova a fost întrebată, într-un interviu pentru RFI și Deutsche Welle, are ar fi avantajele scenariului unirii cu România şi dacă ar putea un astfel de scenariu să fie un plan alternativ pentru integrarea în Uniunea Europeană.

„Vreau ca ţara mea să fie în siguranţă şi vreau ca Moldova să facă parte din lumea liberă. Devine din ce în ce mai dificil pentru ţările mici mai ales din regiunea noastră, să se apere şi să-şi urmeze obiectivele din cauza agresiunii pe care o vedem din partea Rusiei. Aşadar, a face parte din UE este pentru noi strategia de a supravieţui ca democraţie. Sperăm că vom reuşi să punem în aplicare acest plan cât mai curând posibil”.

Maia Sandu a fost rugată să explice dacă Republica Moldova urmărește integrarea în UE înaintea unei eventuale reunificări. Președinta nu a exclus o unire cu România, dar a precizat că Moldova este pregătită să adere singură la UE.

„Putem adera la UE alături de România şi noi credem asta, şi nu e doar ceea ce credem noi. În Moldova sunt tot mai mulţi oameni care susţin astăzi integrarea în UE. Avem şi oameni care susţin unificarea cu România.

Acum lucrăm din greu pentru ca Moldova să devină parte a UE şi sperăm că acest scenariu va funcţiona. Dacă acest lucru nu va funcţiona dintr-un motiv sau altul desigur că vom lua în considerare alte opţiuni. Obiectivul principal este să menţinem pacea în Moldova şi să menţinem Moldova parte a lumii libere", a precizat președinta Republicii Moldova.

Maia Sandu a adăugat că țara va fi pregătită până în 2030 să adere la UE.

„Angajamentul nostru faţă de cetăţenii Moldovei este ca ţara noastră să fie pregătită până în 2030. Credem şi sperăm că instituţiile UE şi statele membre UE vor sprijini agenda noastră”, a spus Maia Sandu.

În ceea ce priveşte varianta aderării la UE în două etape, mai întâi ca membru parţial şi apoi ca membru cu drepturi depline, Maia Sandu a lăsat să se înţeleagă că obiectivul este aderarea cu drepturi depline, „un proces bazat pe merite”.

„Implementăm reformele necesare pentru aderarea cu drepturi depline. Aşadar, aceasta este discuţia pe care o purtăm astăzi cu instituţiile UE şi statele membre UE. Şi acesta este procesul pe care îl urmăm acasă”, a punctat liderul de la Chişinău.

Declarațiile Maiei Sandu vin după ce, într-un interviu acordat Le Monde la sfârşitul lunii aprilie, aceasta a afirmat că reunificarea cu România ar reprezenta una dintre soluţiile pentru o integrare mai rapidă în UE.