Donald Tusk îi mulțumește lui Trump pentru că îi trimite încă 5.000 de soldați: „O veste bună și pentru Polonia și pentru SUA”

<1 minut de citit Publicat la 13:16 22 Mai 2026 Modificat la 13:16 22 Mai 2026

Donald Tusk îi mulțumește lui Trump pentru că îi trimite încă 5.000 de soldați. Foto: Getty Images

Premierul polonez Donald Tusk i-a mulțumit, vineri, lui Donald Trump pentru decizia de a trimite încă 5.000 de soldați americani în țara sa.

„Decizia președintelui Donald Trump privind prezența trupelor americane în Polonia este o veste bună atât pentru Polonia, cât și pentru SUA”, a scris Tusk, pe X.

Acesta a continuat mulțumind „tuturor celor implicați în această chestiune, președintelui Nawrocki, miniștrilor, membrilor Congresului și prietenilor Poloniei din SUA, pentru eficiența și unitatea de acțiune de care au dat dovadă”.

Donald Trump a anunțat, joi, că SUA vor trimite încă 5.000 de soldați în Polonia, în ciuda deciziei Pentagonului din urmă cu o săptămână de a anula desfășurarea a mii de soldați americani acolo, notează NY Times. Într-o postare pe Truth Social, care i-a luat prin surprindere pe oficialii Pentagonului, Trump a sugerat că face această mișcare în urma "alegerii cu succes" a lui Karol Nawrocki, președintele naționalist conservator al Poloniei, pe care Trump l-a susținut.

Anunțul de joi al președintelui SUA vine la mai puțin de două zile după ce Pentagonul a anunțat că reduce numărul brigăzilor de luptă staţionate în Europa de la patru la trei. Reducerea efectivă înseamnă cu aproximativ 4.000 de militari americani mai puțin pe continent.