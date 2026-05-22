Fostul ministru PSD al Muncii spune că acordul pe Legea salarizării este „de principiu, pe chestii generale”: „Așteptăm publicarea”

2 minute de citit Publicat la 13:44 22 Mai 2026 Modificat la 14:44 22 Mai 2026

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole. Foto: Agerpres

Fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, a declarat vineri la Antena 3 CNN că acordul semnat de liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru noua lege a salarizării este unul „de principiu, care se referă la chestii foarte generale”. Social-democratul a confirmat și el că niciun angajat nu va pierde bani din salariu.

„Acesta este un acord de principiu care se referă la chestiuni foarte generale. Ni-l asumăm fără discuție, dar draftul legii va fi publicat în transparență probabil luni, va anunța ministrul Pîrslaru când se vor finaliza toate ajustiările și eventualele modificări”, a precizat Manole.

Într-adevăr, niciunul dintre angajații care au acum venituri în plată nu vor pierde din venitul salarial, a mai spus acesta: „Va exista o creștere acolo unde este cazul și unde nu sunt deja salarii crescute mult înafara grilelor”.

Potrivit acestuia, anvelopa este de 8 miliarde de lei în plus.

„Nu vreau să fie văzută ca o delimitare, nu, este doar o exprimare prudentă pe care o am, aștept publicarea în transparență și dezbaterile publice pe care le va organiza ministerul. Eu încerc să păstrez termenii acestui consens și e nevoie să așteptăm pașii oficiali.

Sunt convins că multe lucruri sunt în lege așa cum le-am lăsat, pentru că a fost făcută de un grup de lucru tehnic cu Ministerul Muncii, Banca Mondială, Cancelaria și Ministerul de Finanțe. Nu a fost un produs subiectiv, în care a venit ministrul să zică pune sau ia doi lei de colo sau de dincolo. A fost un lucru fundamentat pe niște analize despre complexitatea activității fiecărei familii profesionale și fiecărei funcții, despre pregătirea profesională, făcută cam de acum 3 ani”, a mai declarat Manole.

Fostul ministru spune că este normal să apară proteste, critici și nemulțumiri, dar există „toată deschiderea pentru a intera orice amendament care să facă o lege mai bună”.

„Intrarea în transparență presupune că există și deschiderea unor eventuale ajustări, totul cu o atitudine constructivă, cu obiectvul de a nu pierde banii din PNRR și de a avea o lege mai bună”, a încheiat acesta.

Primul acord semnat între Grindeanu și Bolojan după moțiune, pe Legea salarizării

Administrația Prezidențială anunță, vineri, un acord semnat de liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru noua lege a salarizării. Potrivit comunicatului transmis de Palatul Cotroceni, noua lege a salarizării trebuie adoptată până la finalul sesiunii parlamentare pentru a respecta termenul de 1 iulie 2026 din PNRR. Legea se va aplica de la 1 ianuarie 2027 „fără aplicare eșalonată, și nu va mai fi modificată ulterior prin intervenții speciale”. Potrivit unor surse politice, textul acordului a fost finalizat joi și trimis liderilor celor patru partide care l-au semnat vineri.

În comunicatul de presă, Administrația Prezidențială arată că cei patru lideri de partide, Sorin Grindeanu - președintele PSD, Ilie Bolojan - președintele PNL, Dominic Fritz - președintele USR, și Kelemen Hunor - președintele UDMR, s-au angajat ca în noua lege a salarizării cheltuielile totale cu salariile din sectorul public „nu vor depăși cheltuielile din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei.”