Ţoiu acuză PSD că "face un joc periculos" după ce Ordonanţa SAFE a fost contestată la CCR. "Aliații noștri văd asta, și românii la fel"

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu. Foto: Hepta

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, aflată la reuniunea miniştrilor de Externe NATO, în Suedia, a transmis un mesaj către PSD, după ce social-democraţii au contestat Ordonaţa SAFE la CCR: "Pot să invoce orice formalism procedural dar realitatea e mult mai simplă. Când contești finanțarea apărării României, într-un moment în care Rusia poartă un război la granița noastră, faci un joc periculos. Aliații noștri văd asta, și românii, la fel".

Ţoiu a explicat şi cum ar urma să fie cheltuite cele 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană.

Sorin Grindeanu a declarat joi în Parlament că a sesizat Curtea Constituțională cu privire la OUG 38 privind industria de apărare pentru că în opinia sa a fost adoptată cu încălcarea Constituției. Președintele Camerei Deputaților susține că Guvernul Bolojan a adăugat 11 amendamente la această ordonanță fără aviz de la Consiliul Legislativ și care nu au nicio legătură cu programul SAFE.

Liderul PSD mai susține că Executivul a adoptat ordonanța de urgență nr. 38 privind industria de apărare după ce a fost demis prin moțiune de cenzură, încălcând astfel Constituția și nesocotind „obligația de loialitate constituțională față de Parlament”.

Vineri, Ţoiu a spus că, "din păcate", în timp ce în Suedia, "alături de aliaţi", se lucrează ca România să fie "mai sigură şi mai puternică", la Bucureşti, "unii politicieni s-au grăbit să atace la Curtea Constituţională chiar ordonanţa prin care cele 16 miliarde de euro ajung la armată şi la industria de apărare".

"Pot să invoce orice formalism procedural dar realitatea e mult mai simplă. Când conteşti finanţarea apărării României, într-un moment în care Rusia poartă un război la graniţa noastră, faci un joc periculos. Aliaţii noştri văd asta, şi românii, la fel. Pentru că SAFE înseamnă bani pentru armata noastră, pentru industria românească de apărare, dar şi 4,2 miliarde de euro pentru autostrăzi şi drumuri naţionale cu rol strategic, inclusiv cele din nordul Moldovei, mai spune Oana Ţoiu.