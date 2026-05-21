Grindeanu explică de ce a sesizat CCR pe OUG privind SAFE: „Au adăugat la ea alte 11 amendamente fără nicio treabă cu SAFE”

1 minut de citit Publicat la 13:09 21 Mai 2026 Modificat la 13:09 21 Mai 2026

Sorin Grindeanu a sesizat miercuri CCR cu privire la existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern.Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a declarat joi în Parlament că a sesizat Curtea Constituțională cu privire la OUG 38 privind industria de apărare pentru că în opinia sa a fost adoptată cu încălcarea Constituției. Președintele Camerei Deputaților susține că Guvernul Bolojan a adăugat 11 amendamente la această ordonanță fără aviz de la Consiliul Legislativ și care nu au nicio legătură cu programul SAFE.

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a sesizat miercuri Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern.

Liderul PSD susține că Executivul a adoptat ordonanța de urgență nr. 38 privind industria de apărare după ce a fost demis prin moțiune de cenzură, încălcând astfel Constituția și nesocotind „obligația de loialitate constituțională față de Parlament”.

„Am făcut această sesizare pentru că așa este corect. Ceea ce s-a întâmplat și modul în care a gestionat guvernul această ordonanță nu înseamnă poate să adauge la ordonanța SAFE chestiuni care țin de rețeaua de gaze de la Bihor, de antrepozite fiscale pentru tot felul de crame, lucruri care nu au nicio legătură cu SAFE și care, ce să vezi, aveau anumite proiecte de lege aflate pe circuit parlamentar, ceea ce face neconstituțională această ordonanță.

Oamenii aceștia au încercat sub masca, sub umbrela unei ordonanțe SAFE care, din punctul meu de vedere, în sine doar acele articole care se referă la SAFE nu au niciun fel de problemă, dar au adăugat la ea alte 11 amendamente citite pe bandă acea ordonanță, care o fac neconstituțională”, a spus Sorin Grindeanu.

Președintele PSD susține că în OUG au fost adăugate chestiuni care nu au „absolut” nicio legătură cu programul SAFE.

„Cine e de vină? Cine trebuia să facă o ordonanță strict pe SAFE și să dea cadrul sau cei care au încercat pe ultima sută de metri să adauge lucruri care nu au nicio legătură cu SAFE. Absolut niciuna”, a adugat Grindeanu.

Anterior, și Avocatul Poporului a sesizat CCR cu privire la această ordonanță de urgență. „Sunt multe aspecte de neconstituționalitate, atât în ceea ce privește fondul unora din prevederile din ordonanță, cât și chestiunile procedurale”, a spus Renate Weber la Antena 3 CNN.