Avocatul Poporului contestă la CCR ordonanța de urgență pe care susține că Guvernul Bolojan a adoptat-o după demitere: "Act de sfidare"

2 minute de citit Publicat la 23:30 11 Mai 2026 Modificat la 23:30 11 Mai 2026

Avocatul Poporului, Renate Weber, a confirmat luni seară, la Sinteza Zilei, că va sesiza Curtea Constituțională Ordonanța în legătură cu ordonanța de urgență aflată pe ordinea de zi a Guvernului Bolojan la trei zile după demitere după demitere.

Este vorba despre actul normativ privind industria de apărare.

Ordonanța a fost adoptată luni, 4 mai, cu o zi înainte de votul moțiunii de cenzură.

Avizul negativ al Consiliului Legislativ a ajuns la Guvern pe 5 mai, cu câteva minute înainte ca hotărârea Parlamentului, cu rezultatul votului la moțiune, să fie publicată în Monitorul Oficial.

Acest element a fost ulterior folosit pentru a argumenta că guvernul a adoptat în termen legal ordonanța, înainte să fie demis.

Astfel, pe 8 mai, Cabinetul Bolojan, având statut interimar, a repus OUG pe ordinea de zi, susținând că nu readoptă actul, ci doar "ia act" de avizul negativ al Consiliului Legislativ.

Renate Weber: Constiuția a avut grijă să prevadă că un guvern demis nu poate adopta anumite acte

Mihai Gâdea: "Deci, faceți acest demers de contestare la Curtea Constituțională a Ordonanței de Urgență dată după demitere. E legal emisă această ordonanță?"

Renate Weber: "Domnule Gâdea, aș vrea să ne aducem aminte - pentru cei care am trăit anii aceia - are a fost ideea Constituției României adoptată în 1991. Veneam dintr-un regim de dictatură și ideea a fost limitarea puterii. De aceea s-a limitat puterea președintelui la două mandate.

În ceea ce privește Guvernul, Constituția a avut grijă ca atunci când este vorba de demiterea unui cabinet, acesta să nu mai poată să facă anumite acte.

De ce? Pentru că Guvernul este executiv și el trebuie să răspundă în fața Parlamentului și voința Parlamentului, ca reprezentant suprem al poporului, este cea mai importantă.

Renate Weber: Guvernul Bolojan ne-a pus într-o situație unică de la adoptarea Constituției

Constituția a prevăzut foarte clar atribuțiile pe care un guvern interimar le mai poate avea după ce a fost demis de către Parlament. Ori, noi ne trezim acum în această situație care, spun eu, este unică (...)

Deci, situația în care un guvern, după ce a fost demis de către Parlament prin aprobarea moțiunii de cenzură, adoptă o ordonanță de urgență.

Este adevărat că se face acolo un întreg artificiu ca să se spună că (ordonanța) nu a fost adoptată atunci, ci înainte. Nu e adevărat (...)

Mai mult, nu se respectă nici textul constituțional cu privire la sesizarea Camerelor Parlamentului, pentru că doar Senatul este cel care a acceptat ca această ordonanță să îi fie trimisă înainte de publicarea în Monitorul Oficial.

Deci, ea (ordonanța) oricum n-ar fi putut să fie trimisă la Monitorul Oficial. Sunt multe aspecte de neconstituționalitate, atât în ceea ce privește fondul unora din prevederile din ordonanță, cât și chestiunile procedurale.

Numai că aceste chestiuni procedurale, de data aceasta, sunt constituționale și ele au fost încălcate.

Renate Weber: Adoptarea unei ordonanțe de urgență de către guvern, după demitere, e un act de sfidare a Parlamentului

Și atunci, mi se pare că este o datorie de onoare față de Constituție și de ideea de constituționalitate în România, să facem această sesizare la Curtea Constituțională (...)

Mă deranjează foarte mult că nu se respectă nici litera, nici spiritul Constituției. O moțiune de cenzură nu vine ca o surpriză de pe o zi pe alta. O moțiune de cenzură este anunțată. După depunere, există o perioadă de timp până când se dezbate.

Deci perioada aceea de timp este dată tocmai pentru ca guvernul, dacă apare o situație de urgență, iată, să poată să adopte o ordonanță de urgență.

De ce să se facă acest lucru după ce a fost demis, ceea ce este chiar o sfidare la adresa Parlamentului?", a spus Renate Weber la Antena 3 CNN.