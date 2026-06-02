Avertizare imediată de la ANM: Cod portocaliu de vijelii şi grindină. Lista localităţilor afectate

1 minut de citit Publicat la 18:54 02 Iun 2026 Modificat la 18:56 02 Iun 2026

Meteorologii au anunţat cod portocaliu de vijelii în judeţul Buzău marţi după-amiaza.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marţi după-amiaza un cod portocaliu de vijelii pentru în judeţul Buzău, valabil până la ora 19:30. Mai multe localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa se află sub cod galben de ploi, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului tot până la aceeaşi oră.

Potrivit meteorologilor, până la ora 19:30, este în vigoare un cod portocaliu de vijelii, valabil pentru următoarele zone din județul Buzău: Pogoanele, Smeeni, Săgeata, Padina, Glodeanu-Siliștea, Glodeanu Sărat, Rușețu, Luciu, Brădeanu, C.A. Rosetti, Movila Banului, Scutelnici, Amaru, Mihăilești, Cilibia, Largu, Florica;

"Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 25...35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină 2...4 cm. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 25...30 l/mp", s-a transmis pe meteoromania.ro.

Cod galben de furtuni pentru localităţi din alte două judeţe:

Prahova: Ploiesti, Băicoi, Brazi, Urlați, Boldești-Scăeni, Filipeștii de Pădure, Valea Călugărească, Bucov, Plopeni, Bărcănești, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Florești, Blejoi, Măgureni, Scorțeni, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Râfov, Iordăcheanu, Păulești, Lipănești, Podenii Noi, Măgurele, Tomșani, Mănești, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Bălțești, Cocorăștii Colț, Plopu;

Dâmboviţa: Târgoviște, Moreni, I. L. Caragiale, Cornești, Dragomirești, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Bucșani, Voinești, Văcărești, Aninoasa, Tătărani, Gura Șuții, Comișani, Valea Lungă, Dărmănești, Vulcana-Pandele, Doicești, Finta, Glodeni, Nucet, Ocnița, Mănești, Brănești, Sălcioara, Dobra, Iedera, Ulmi, Cobia, Hulubești, Raciu, Lucieni, Vlădeni, Perșinari, Gura Foii, Șotânga;

"Local, vor fi averse torențiale care vor acumula 15...20 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină 1...2 cm", au precizat cei de la ANM.