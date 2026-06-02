Fostul secretar al CSAT, despre acuzațiile din dosarul șefului Armatei: „Ştiu că totul e legal şi nu înţeleg. Nu-mi vine să cred“

Generalul-locotenent Mihai Şomordolea, fostul secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Sursa foto: Agerpres

Şeful de Stat Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, care are şi calitatea de membru permanent al Comandamentului Militar al NATO, a fost pus sub acuzare de procurorii militari, marţi. În dosar mai apar numele a trei generali grei, unul dintre ei fiind chiar fostul secretar al CSAT, iar altul chiar adjunctul pe linie tactică a şefului de stat major al apărării. Acuzaţiile nu au legătură nici cu drona de la Galaţi şi nici cu achiziţiile SAFE, ci cu presupuse fapte de acum un an. Direcția Națională Anticorupție (DNA) spune că în iulie 2025 şefii armatei au trimis o hârtie la Ministerul Educaţiei cerând suplimentarea locurilor cu 20 de poziţii la buget, la Facultatea de Educație Fizică și Sport, mişcare ce ar fi favorizat trei copii de generali să intre pe locurile subvenţionate.Unul dintre generalii menţionaţi în ancheta DNA a făcut o declaraţie, în exclusivitate, pentru Antena 3 CNN.

Direcția Națională Anticorupție l-a pus astăzi sub acuzare pe generalul Vlad pentru presupuse fapte săvârşite în iulie anul trecut cu ajutorul adjunctului său, generalul-locotenent Iulian Berdilă. Tot azi, cu puţin timp înainte de ora 18:00, şeful Armatei Române a avut prima reacţie după punerea sub acuzare de către DNA.

„Pacea devine din ce în ce mai scump de apărat“, a declarat generalul-locotenent Iulian Berdilă, locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, într-un interviu mai vechi.

„În cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general-locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării, privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București - Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație, în condițiile în care, solicitarea în cauză era atributul exclusiv al Direcției Generale Management Resurse Umane, structură centrală în cadrul M.Ap.N.“, a transmis DNA într-un comunicat.

Şi nu despre pace şi război este vorba în dosarul de la Direcția Națională Anticorupție, nu despre contracte pentru înzestrarea armatei şi nici despre scandalul dronei ruseşti de la Galaţi. Şeful Armatei ar fi trimis o hârtie ministerului Educaţiei prin care 20 de candidaţi de la taxă au trecut la buget. Printre ei, spun surse judiciare şi trei copii de generali, care ar fi urmat ca la sfârşitul finalizării studiilor să intre în rândurile MApN. În prim plan, fiica fostului secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, general-locotenent Mihai Şomordolea.

„Nu pot să comentez nimic. Ştiu că totul este legal, ceea ce s-a făcut şi nu înţeleg. Nu-mi vine să cred. Asta e situaţia“, a declarat, în exclusivitate, pentru Antena 3 CNN generalul-locotenent Mihai Şomordolea.

Întrebat despre momentul în care a apărut dosarul, Şomordolea a spus că nu crede în „coincidențe“.

Se vorbeşte şi despre fata generalului de brigadă Mircea Anicescu, fost adjunct al Direcţiei de Resurse Umane din cadrul MApN dar şi fost angajat al Administraţiei Prezidenţiale. S-ar fi făcut intervenţii pentru a fi avansată înainte de termen. Până acum, oficial, doar generalul Vlad a fost făcut suspect în dosar.

Generalul Gheorghiţă Vlad este şeful Armatei Române, membru al Comandamentului Militar al NATO, al doilea om în statul român în caz de război. Ultima apariţie publică a fost în cadrul conferinţei de presă organizate pe 29 mai 2026, după ce o dronă rusească a explodat pe un bloc din Galaţi.

„Încercăm să facem tot posibilul astfel încât să acoperim toate deficienţele şi tot deficitul de securitate pe care-l traversează nu numai România ci şi întreaga Alianţă, cauzat de această acţiune nesăbuită a Federaţiei Ruse, nu numai asupra Ucrainei ci şi a ţărilor limitrofe de pe flancul estic al Alianţei“, a declarat pe 29 mai 2026 generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării.

​Generalul Gheorghiță Vlad a fost învestit ca șef al Statului Major al Apărării în 30 noiembrie 2023.