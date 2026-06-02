Un bărbat s-a folosit de numele lui Nicușor Dan pentru a obține bilete gratuite la festivaluri și concerte. Cum acționa

Un bărbat a fost trimis în judecată după ce a escrocat mai multe persoane folosindu-se de numele lui Nicușor Dan, pe atunci primar al Capitalei. Individul se dădea drept șef de cabinet al actualului Președinte pentru a obține invitații și bilete gratuite la concerte și festivaluri. Chiar Nicușor Dan este cel care a depus plângere împotriva escrocului.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a trimis în judecată un bărbat recidivist, aflat sub control judiciar, acuzat de fals informatic în formă continuată (194 de acte materiale). Dosarul a fost înaintat instanței competente pe 2 iunie 2026.

Cum ar fi acționat

Potrivit procurorilor, în perioada decembrie 2022 - iulie 2025, inculpatul ar fi administrat și folosit patru conturi de WhatsApp în care ar fi introdus fără drept fotografii și inițiale ale unor alte persoane, pentru a crea impresia că acele conturi aparțineau acestora. Ulterior, ar fi purtat conversații cu diferite persoane sub identități false.

Anchetatorii susțin că bărbatul s-a prezentat în mod repetat drept V.P., șef de cabinet al Primarului General al Municipiului București, și ar fi purtat 189 de conversații cu organizatori de evenimente, încercând să obțină invitații, bilete sau colaborări cu artiști.

În alte situații, ar fi pretins că este o altă persoană. În perioada octombrie 2024 - martie 2025 s-ar fi dat drept C.I., fiul lui M.I., iar între aprilie și iunie 2025 ar fi folosit alte identități, pretinzând că este reprezentant al unor instituții precum ANAF și ANPC, continuând discuții cu mai multe persoane.

Rechizitoriul a fost transmis Judecătoriei Sectorului 1 București, împreună cu întregul dosar.

Parchetul precizează că trimiterea în judecată marchează finalizarea anchetei, însă inculpatul beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție, până la o decizie definitivă a instanței.