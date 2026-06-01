Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină în aproape toată țara. Avertizarea meteo intră în vigoare astăzi, la ora 12.00

Meteorologii au emis un Cod galben de ploi și instabilitate atmosferică accentuată pentru mare parte din țară, avrtizarea fiind valabilă de luni, de la ora 12.00 până marți la 10.00.

Începând din a doua parte a zilei de luni (1 iunie) și până marți dimineața (2 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină.

Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și pe spații mici de 40...50 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării, potrivit meteorologilor.