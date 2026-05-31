Vreme instabilă în Bucureşti în următoarele zile: Averse, descărcări electrice şi condiţii de grindină

1 minut de citit Publicat la 14:22 31 Mai 2026 Modificat la 14:22 31 Mai 2026

În intervalul 31 mai, ora 10:00 - 1 iunie, ora 09:00, cerul va fi variabil, însă după-amiaza şi seara vor fi înnorări temporar accentuate, cu averse. Foto: Getty Images

Meteorologii ANM avertizează că vremea va fi instabilă în Bucureşti, în următoarele două zile, cu perioade de averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului şi condiţii de grindină, potrivit Agerpres.

Astfel, în intervalul 31 mai, ora 10:00 - 1 iunie, ora 09:00, cerul va fi variabil, însă după-amiaza şi seara vor fi înnorări temporar accentuate, cu averse (4-6 litri/mp şi izolat peste 10 litri/mp), descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Sunt posibile şi căderi de grindină.

"Regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de cele normale datei, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 13 - 15 grade", susţin meteorologii.

În intervalul 1 iunie, ora 09:00 - 2 iunie, ora 10:00, vremea va deveni în general instabilă. Mai ales după-amiaza şi noaptea vor fi înnorări temporar accentuate şi perioade cu averse, însoţite de descărcări electrice şi de intensificări de scurtă durată ale vântului.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă pot fi însemnate şi vor fi condiţii de grindină. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 15 - 16 grade.

Meteorologii precizează că, în intervalul menţionat, este în vigoare în Bucureşti un mesaj de informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică.