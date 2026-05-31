Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros

<1 minut de citit Publicat la 14:07 31 Mai 2026 Modificat la 14:09 31 Mai 2026

Sorana Cîrstea. Foto: Getty Images

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (locul 18 WTA) s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o în două seturi pe jucătoarea chineză Xiyu Wang (25 de ani, locul 148 în clasamentul WTA), cu scorul de 6-3 7-6 (7-4 în tie break).

„Am jucat bine, sunt fericită că am închis în două seturi, pentru că altfel ar fi fost foarte dificil”, a spus Sorana Cîrstea după finalul meciului.

Pentru calificarea în sferturile de finală de la Roland Garros, Sorana Cîrsteau Wang se va alege alege cu 470.000 de euro și 430 de puncte în clasamentul WTA.

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului de Grand Slam Roland Garros, după 6-0, 6-0 cu Solana Sierra (21 de ani, 68 WTA).

Cîrstea nu mai câştigase cu 6-0, 6-0 din 2022, când trecea de Varvara Gracheva în primul tur la Melbourne Summer Set 2, conform Agerpres.

Pentru calificarea în optimi, jucătoarea română de tenis și-a asigurat un cec de 285.000 de euro și 240 de puncte WTA.

Sorana Cîrstea (36 ani), numărul 18 mondial, care şi-a anunţat retragerea la finalul anului, are un sezon de excepţie, cu un titlu la Cluj-Napoca şi semifinale la Rouen şi Roma.