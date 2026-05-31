Excluși de la majoritatea jocurilor de noroc, tinerii cu vârste între 18 și 21 de ani s-au indreptat către site-urile de predicții

9 minute de citit Publicat la 13:00 31 Mai 2026 Modificat la 13:00 31 Mai 2026

Conform legislației americane, site-urile de predicții nu sunt considerate oficial jocuri de noroc. Foto: Getty Images

Când Andrew a avut nevoie de bani pentru o vacanță în Grecia alături de prieteni, adolescentul de 18 ani a găsit o soluție rapidă: piețele de predicții online, scrie CNN.

Cu un avans de 500 de dolari obținut de pe cardul de credit, a petrecut mai bine de șase ore într-un Starbucks, pariind în timp real pe meciuri de tenis prin platforma Kalshi. La finalul zilei plecase cu un profit de 2.200 de dolari.

Succesul rapid l-a făcut să continue. Andrew a început să folosească platforma pentru a-și suplimenta veniturile din jobul part-time, plătindu-și ieșirile cu prietenii, partidele de golf și întâlnirile cu iubita lui. Totul până în momentul în care a fost la un pas să piardă 1.000 de dolari într-un meci NBA. Atunci și-a șters aplicația și și-a promis că nu va mai reveni.

Doar că s-a întors.

”Am început să intru în panică”

Mai târziu, a descărcat din nou Kalshi și a reluat ciclul. A reușit să transforme un alt avans în numerar, de 1.300 de dolari, în aproximativ 3.000 de dolari, potrivit capturilor de ecran consultate de CNN. Însă, când a încercat să-și retragă câștigurile la trei dimineața, a primit un mesaj de eroare. Neputând să își scoată banii, a continuat să parieze. În doar câteva ore, pierduse tot.

„Nu știam ce să fac. Am început să intru în panică”, a declarat Andrew pentru CNN, cerând să nu-i fie publicat numele complet. „În astfel de momente intri într-un fel de tunel. Continui fără să mai gândești clar.”

Faptul că un tânăr de 18 ani poate face astfel de pariuri ține de o portiță legală care tratează piețele de predicții diferit față de casele clasice de pariuri sportive, unde în majoritatea statelor americane limita minimă de vârstă este de 21 de ani. Specialiștii în dependențe și autoritățile de reglementare avertizează că această situație ar putea deveni o problemă serioasă de sănătate publică.

Site-urile de predicții nu sunt considerate oficial jocuri de noroc

Conform legislației americane, site-urile de predicții nu sunt considerate oficial jocuri de noroc. Ele funcționează ca piețe financiare care oferă „contracte pe evenimente”, ceea ce le permite să fie accesate de orice persoană majoră, adică de la 18 ani în sus. Din punct de vedere juridic, sunt tratate similar tranzacțiilor futures pe mărfuri agricole, doar că utilizatorii speculează pe rezultate sportive, alegeri, gale de premiere sau alte evenimente.

Chiar dacă platformele au început recent să introducă măsuri de protecție pentru utilizatorii tineri, îngrijorările rămân puternice atât în rândul politicienilor, cât și al experților în adicții.

„Fără îndoială, este o lacună”, spune fostul procuror general din New Jersey, Matt Platkin, unul dintre primii oficiali care au deschis acțiuni legale împotriva Kalshi. „Acesta este exact motivul pentru care statele impun limite de vârstă pentru jocurile de noroc, alcool și alte activități riscante.”

Sistemele automate de avertizare privind comportamentul riscant nu au fost declanșate

CNN are un parteneriat cu Kalshi și utilizează datele companiei pentru acoperirea unor evenimente importante, însă angajaților editoriali le este interzis să tranzacționeze pe astfel de platforme.

Întrebată despre cazul lui Andrew, purtătoarea de cuvânt a Kalshi, Elisabeth Diana, a declarat că problema retragerii banilor a apărut deoarece banca emitentă a cardului a semnalat o posibilă fraudă.

„Sistemul Kalshi nu a eșuat”, a precizat aceasta. „Fiind o platformă financiară reglementată, colaborăm cu bănci supuse acelorași reguli. Atunci când apare o alertă de fraudă, tranzacția trebuie blocată până la clarificare.”

Potrivit companiei, pierderile totale ale lui Andrew pe platformă s-ar ridica la aproximativ 800 de dolari, o sumă care nu ar fi declanșat sistemele automate de avertizare privind comportamentul riscant. Totuși, Kalshi afirmă că își reevaluează constant politicile de protecție pentru utilizatori.

Experții în sănătate mintală trag semnale de alarmă

Experții în sănătate mintală trag însă semnale de alarmă. Ei subliniază că zona creierului responsabilă de controlul impulsurilor nu este complet dezvoltată până în jurul vârstei de 25 de ani, iar studiile arată că tinerii sunt mai vulnerabili în fața dependenței de jocuri de noroc.

Philip Sullivan, coordonatorul liniei de ajutor pentru jocuri de noroc compulsive din Florida, spune că mulți utilizatori sub 21 de ani care au cerut sprijin au ajuns pe platformele de predicții după ce dezvoltaseră deja probleme cu alte aplicații de pariuri.

„Nu mai pariază doar pe sport. Ajung să mizeze pe orice văd în știri sau online, convinși că dețin un avantaj”, explică acesta. „Există o diferență îngrijorătoare între maturitatea lor emoțională și accesul aproape nelimitat la astfel de platforme.”

Situația este agravată și de faptul că mulți studenți au acces la sume mari prin împrumuturi universitare, bani care pot ajunge rapid în jocuri speculative.

Companiile resping comparațiile cu jocurile de noroc tradiționale

Abdullah Mahmood, coordonatorul unui program pentru tratarea dependenței de jocuri de noroc în Ohio, spune că a întâlnit inclusiv studenți care au pierdut sume de ordinul zecilor de mii de dolari pe platforme precum Kalshi și Polymarket.

Deși companiile resping comparațiile cu jocurile de noroc tradiționale, mulți specialiști consideră că mecanismele psihologice sunt aceleași. Iar, spre deosebire de alte dependențe, problemele legate de jocurile de noroc pot rămâne ascunse mult timp față de familie și prieteni.

„Indiferent câți bani ai pierdut, nu ți-ai pierdut viața”, le spune Mahmood pacienților săi. „Și acesta este cel mai important lucru.”

Dezbaterea a ajuns acum și la nivel politic.

Trump a criticat tentativele statelor de a introduce reglementări suplimentare

Platformele de predicții sunt reglementate federal de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), o agenție care supraveghează piețele financiare și contractele futures. Administrația Trump a susținut că aceste platforme nu trebuie tratate ca jocuri de noroc, argumentând că ele pot avea utilitate economică și pot servi drept instrumente de acoperire a riscurilor.

Donald Trump a declarat recent pe rețelele sociale că este „extrem de important” ca CFTC să păstreze controlul exclusiv asupra piețelor de predicții și a criticat tentativele statelor de a introduce reglementări suplimentare.

Minnesota, primul stat care a interzis piețele de predicții

Între timp, o coaliție formată din 41 de state americane și Districtul Columbia susține în instanță că platformele exploatează o breșă legislativă pentru a ocoli legile privind jocurile de noroc. Minnesota a devenit recent primul stat care a interzis piețele de predicții, însă CFTC a contestat decizia în justiție.

În paralel, Congresul american discută mai multe proiecte legislative care ar putea impune reguli mai stricte, inclusiv ridicarea vârstei minime la 21 de ani pentru platformele de acest tip.

NBA și PGA Tour au cerut oficial ca accesul la contractele sportive să fie permis doar celor peste 21 de ani și ca firmele să nu mai facă reclamă tinerilor.

Un student de 18 ani, Caleb, a transmis chiar un mesaj către autorități în care a recunoscut că astfel de platforme sunt, în esență, jocuri de noroc.

„Sunt surprins că ați găsit o metodă atât de bună de a permite unor oameni ca mine să parieze pe aceste lucruri”, a scris el. „Ar trebui interzise înainte ca mai mulți copii să ajungă în situația asta.”

Investiții de 2 milioane de dolari într-un program de siguranță pentru utilizatori

Între timp, unele companii încearcă să se adapteze înaintea eventualelor reglementări. Kalshi s-a alăturat recent Consiliului Național pentru Probleme legate de Jocurile de Noroc și a anunțat investiții de 2 milioane de dolari într-un program de siguranță pentru utilizatori.

Platforma a introdus și noi măsuri pentru persoanele între 18 și 21 de ani: utilizatorii care prezintă semne de comportament riscant, precum pierderi rapide și repetate, vor primi recomandări de limitare a depunerilor și, în unele cazuri, vor trebui să demonstreze sursa fondurilor înainte de a continua să tranzacționeze.

Totuși, compania insistă că acești utilizatori sunt adulți și au dreptul să ia propriile decizii.

„Tehnic vorbind, sunt majori”, a declarat Catherine Sullivan, director de produs la Kalshi. „Cine suntem noi să controlăm cu adevărat ce pot face oamenii odată ce împlinesc 18 ani? Acestea sunt principiile cu care a fost fondată țara”, a continuat ea.

Polymarket, cea mai mare companie care rivalizează cu Kalshi, a refuzat să comenteze cu privire la măsurile sale de siguranță pentru tinerii utilizatori.

Fanatics, un alt jucător important din industrie, a ales însă o abordare diferită și permite accesul doar persoanelor peste 21 de ani.

„Pentru noi, este pur și simplu decizia corectă”, a explicat purtătorul de cuvânt Kevin Hennessy. „Credem că vârsta de peste 21 de ani este vârsta potrivită pentru orice tip de activități cu bani reali. Și este grozav din punct de vedere tehnologic. Ne putem menține clienții peste 21 de ani prin toate produsele.”

„Mentalitatea de jucător” începe să domine

Grupurile de susținere și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea față de modul în care companiile de predicții îi atrag pe utilizatorii foarte tineri prin campanii de marketing agresive și ingenioase pe rețelele sociale. În prezent, există puține restricții, dacă există, privind felul în care aceste platforme își fac publicitate, din cauza modului în care sunt reglementate la nivel federal.

Andrew, utilizator Kalshi în vârstă de 18 ani, spune că a văzut numeroase reclame pentru site-uri de predicții care minimalizau „gravitatea a ceea ce faci”.

„Eram într-o perioadă proastă, iar reclamele chiar m-au influențat”, a spus el.

O reclamă recentă a platformei Polymarket îl arăta pe influencerul Logan Paul sărind cu parașuta și îndemnându-și urmăritorii să descarce aplicația, disponibilă acum pe scară largă în SUA după ce a primit aprobarea CFTC anul trecut. La rândul său, Kalshi a promovat campanii, inclusiv unele de care ulterior s-a distanțat, în care creatori de conținut tineri prezentau platforma drept un „hack financiar” sau o „sursă secundară de venit” prin care oamenii pot câștiga bani rapid și ușor.

„Aveam impresia că orice pierdeam puteam recupera imediat”

Pentru o perioadă, exact asta a însemnat și pentru Andrew.

Tânărul spune că primea puțin sprijin financiar din partea părinților și avea un job part-time care abia îi acoperea cheltuielile. Tranzacțiile pe Kalshi i se păreau o „activitate respectabilă” și îl făceau „să se simtă productiv”, oferindu-i în același timp și „o doză de dopamină” atunci când câștiga.

Treptat, a dezvoltat ceea ce el numește o „mentalitate de jucător”. „Aveam impresia că orice pierdeam puteam recupera imediat”, a povestit el.

În scurt timp, însă, nu a mai putut urmări sporturile la televizor fără să parieze. Spune că ajunsese să asocieze fiecare meci cu banii, în loc să se bucure pur și simplu de joc.

„Nu mă mai uitam la sport pentru frumusețea lui. Totul era despre bani”, a explicat Andrew.

Pariurile au început să îi domine viața de zi cu zi.

„Mergeam la cursuri și stăteam acolo urmărind meciurile de tenis pe care pariam”, a spus el. „Iar apoi mă lăudam prietenilor mei: Uite, tocmai am făcut 200 de dolari, iar voi stați aici și învățați.”

După ce a pierdut toți banii, Andrew a apelat la linia telefonică națională pentru probleme legate de jocurile de noroc.

„Mi-au oferit câteva resurse, dar multe dintre soluțiile recomandate erau terapeuți contra cost”, a povestit el. „Și eu le-am spus: Am deja 2.000 de dolari datorii. Nu îmi permit să plătesc și un terapeut.”

Va interveni Congresul?

Legile statale privind jocurile de noroc oferă protecții pentru consumatori mult mai stricte decât legislația federală care reglementează comerțul cu mărfuri.

Statele limitează reclamele cazinourilor adresate tinerilor, obligă operatorii să finanțeze programe pentru combaterea dependenței și impun existența listelor de autoexcludere, prin care oamenii pot solicita să li se interzică accesul în cazinouri sau pe aplicațiile de pariuri online.

„Regula generală este simplă: dacă faci ceva riscant, trebuie să ai 21 de ani”, a declarat avocatul specializat în industria jocurilor de noroc Dennis Ehling. „Majoritatea statelor au stabilit pragul de 21 de ani pentru jocurile de noroc și nu a existat până acum o dezbatere serioasă despre ignorarea deciziilor statelor.”

Tocmai de aceea, tot mai mulți legislatori consideră că industria trebuie reglementată la nivel federal.

În acest an în SUA au fost depuse peste zece proiecte de lege, inclusiv unul care propune creșterea vârstei minime la 21 de ani. Tema a fost intens discutată și în cadrul unei audieri recente din Senat privind pariurile sportive.

„Autoritățile de reglementare și procurorii generali trebuie să aibă un rol clar”, a declarat senatoarea republicană Marsha Blackburn, criticând lipsa unei „protecții federale complete” pentru tineri.

La rândul său, senatoarea democrată Maria Cantwell a avertizat că platformele de predicții „funcționează sub umbrela legislației federale, vizând inclusiv persoane de 18 ani”.

„Prejudiciile cresc exponențial”, a adăugat aceasta.