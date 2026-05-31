Vremea se schimbă radical în România: Aproape toată țara, sub Cod galben de ploi și vijelii. Un ciclon în formare aduce instabilitate

Atenționări Cod galben în următoarele zile
Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări Cod galben valabile în perioada 31 mai – 2 iunie, vizând intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică accentuată și cantități însemnate de precipitații în mai multe regiuni ale țării.
Duminică, 31 mai, între orele 10:00 și 21:00, vântul va avea intensificări temporare în centrul și sud-vestul țării, cu viteze de 45–55 km/h, iar la munte rafalele vor ajunge la 60–80 km/h. În sudul Banatului și sud-vestul Olteniei, vântul poate atinge 50–70 km/h.
În a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică se va accentua în Carpații Orientali, vestul Moldovei, estul Olteniei și în Muntenia, unde sunt prognozate averse, descărcări electrice, vijelii și posibil grindină. Local, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp.
Un al doilea Cod galben va intra în vigoare luni, 1 iunie, la ora 12:00, și va fi valabil până marți, 2 iunie, ora 10:00. Acesta vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei, precum și sud-vestul Moldovei.
În aceste regiuni sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi de 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 40–50 l/mp în intervale scurte de timp.