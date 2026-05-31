Vremea se schimbă radical în România: Aproape toată țara, sub Cod galben de ploi și vijelii. Un ciclon în formare aduce instabilitate

România intră într-un episod de vreme instabilă accentuată, cu două atenționări Cod galben emise de meteorologi pentru intervalul 31 mai – 2 iunie. Vântul va sufla cu putere în mai multe regiuni, iar în a doua parte a zilei de duminică și la începutul săptămânii sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și, local, căderi de grindină. Cantitățile de apă pot deveni însemnate, în special în vestul, centrul și sudul țării.

Ploile se vor extinde în mare parte din țară iar temperaturile vor scădea. Furtunile vor lovi la început Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea. De săptămâna viitoare, vremea rea se va extinde la nivelul întregii țări.

Prognoza anunțată de meteorologii ANM

Alina Șerban, meteorolog de serviciu, a precizat pentru Antena 3 CNN: "Vor fi mai multe evenimente meteorologice, atât astăzi, cât și mâine. Pe parcursul zilei de astăzi se vor transpune în intensificări ale vântului în partea de sud-vest a teritoriului, în sudul Banatului, în sud-vestul Olteniei. Aici vom avea intensificări susținute ale vântului, cu rafale de 50 până la 70 km/h.

În partea de sud și de sud-est, în această după-amiază și spre seară vom avea fenomene de instabilitate atmosferică: în cea mai mare parte a Munteniei, în estul Olteniei, în sudul Moldovei, dar și în zona Carpaților Orientali. Vom avea averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat chiar căderi de grindină și cantități de apă mai însemnate, între 15-25 l/m2. În condițiile în care temperaturile astăzi vor fi destul de ridicate, vom avea valori de 27-28 de grade în vestul și în sudul teritoriului. În zona Olteniei chiar mai mult decât atât, ne așteptăm la 30 de grade.

Mâine însă ne va traversa un front atmosferic ce va aduce nebulozitate în toate regiunile, ploi și fenomene de instabilitate atmosferică. Va intra în vigoare o atenționare meteorologică de Cod galben. fenomenele vor fi mai intense după-amiaza și seara în partea de vest, de est și centru a țării, mai exact Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, Transilvania, sudul Moldovei, partea de nord a Munteniei și a Dobrogei. Vom avea averse ce vor avea caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului și cantități însemnate de precipitații, care local vor depăși 20 de l/m2. Izolat vom avea și cantități de 40 l/m2.

În Capitală, duminică ne așteptăm la fenomene de instabilitate atmosferică, după-amiază spre seară, cu o temperatură maximă în jurul a 27 de grade. Mâine sunt așteptate fenomene de instabilitate atmosferică, cu o temperatură în ușoară scădere, 25-26 de grade".