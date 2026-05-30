Alertă de vreme rea în România: Aproape toată țara se află sub Cod galben de vânt

1 minut de citit Publicat la 10:38 30 Mai 2026 Modificat la 10:39 30 Mai 2026

Vântul va avea intensificări în Maramureş, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei şi cea mai mare parte a Moldovei. Sursa foto: Getty Images

Meteorologii ANM avertizează că cea mai mare parte a ţării se va afla sâmbătă sub atenţionare Cod galben de vânt, potrivit Agerpres.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, vântul va avea intensificări în Maramureş, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei şi cea mai mare parte a Moldovei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h.

La Bucureşti, vremea se va încălzi, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări (rafale în jurul a 45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade.

Pe parcursul zilei de luni, 1 Iunie, în majoritate regiunilor se vor semnala ploi, iar din punct de vedere termic vor exista variații de la o zi la alta.

„Luni, vor fi ploi ceva mai organizate. Vorbim despre perioade cu ploi în majoritatea regiunilor. Pentru București, în general, din punct de vedere al temperaturilor, de la o zi la alta vor fi ușoare variații, însă, per ansamblu, temperaturile se vor situa în jurul celor caracteristice perioadei din calendar, adică așa cum ar trebui să se înregistreze în mod normal.

Din perspectiva ploilor, așteptăm perioade cu precipitații atât duminică, cât și luni”, a explicat reprezentanta ANM.