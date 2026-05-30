O comoară arheologică rară a fost descoperită în ruinele unei vile romane: O frescă ar putea rescrie istoria Europei antice

Publicat la 11:09 30 Mai 2026 Modificat la 11:11 30 Mai 2026

Pictura murală în mărime naturală cu Ahile a fost descoperită în ruinele unei domus romane. Foto: National Institute for Preventive Archaeological Research

Arheologii au descoperit recent fragmente ale unei picturi murale în mărime naturală care îl înfățișează pe eroul grec al Războiului Troian, Ahile, în ruinele unei case romane de lângă Reims, Franța. Descoperirea, datată în secolul al II-lea d.Hr., oferă noi perspective asupra extinderii culturale și rafinamentului artistic din Galia romană, potrivit thecooldown.com.

Pictura murală, care îl prezintă pe Ahile și pe Deidamia, a fost găsită la periferia vestică a fostului oraș roman Durocortorum, actualul Reims.

Descoperirea oferă o privire rară asupra gusturilor și tradițiilor elitei romane care trăia departe de marile centre urbane ale imperiului.

Detalii despre pictura murală cu Ahile găsită în Franța

Fresca, un exemplu de megalografie, prezintă personaje în mărime naturală. Megalografia se referă la lucrări artistice care înfățișează subiecte la scară naturală sau mai mari decât viața, subliniind adesea grandoarea sau importanța acestora. Aceasta era considerată o formă prestigioasă de artă în epoca romană, ilustrând figuri importante sau teme mitologice, precum eroul grec Ahile și Deidamia, o poveste legată de Războiul Troian.

Povestea lui Ahile și a Deidamiei era populară în cultura greacă și romană antică, simbolizând teme precum destinul, eroismul și soarta. Pentru a-l proteja pe Ahile de o profeție care prevedea moartea sa în Războiul Troian, mama sa, Thetis, l-a deghizat în fată și l-a trimis la curtea regelui Lycomedes, pe insula Skyros.

Acolo, Ahile a trăit printre fiicele regelui sub numele de Pyrrha și s-a îndrăgostit în secret de Deidamia, care i-a dăruit un fiu, Neoptolem. Când grecii au aflat printr-o profeție că nu pot câștiga războiul fără Ahile, Ulise a conceput un plan pentru a-l dezvălui.

Deghizat în negustor, Ulise a expus bijuterii fine alături de un scut și o suliță. Când pe insulă a fost simulată o alarmă falsă de atac, Ahile a apucat instinctiv armele ascunse printre obiectele prezentate, dezvăluindu-și astfel adevărata identitate.

Acceptându-și destinul, Ahile a intrat în război, știind că acesta îi va aduce moartea timpurie, dar și gloria eternă.

Potrivit cercetătorilor de la Institutul Național Francez de Cercetări Arheologice Preventive (INRAP), fresce similare au fost documentate doar în alte patru locații: Aquileia, Pompei, Roma și acum Reims. Descoperirea evidențiază legăturile culturale puternice dintre această capitală provincială și centrul lumii romane.

O reședință romană impunătoare

Pictura murală în mărime naturală cu Ahile a fost descoperită în ruinele unei domus romane, o locuință mare care probabil aparținea unei familii bogate și influente. Casa avea o fațadă impresionantă, cu doi piloni masivi și pereți bogat decorați. Aceste detalii arhitecturale sugerează că proprietarii aveau un statut social ridicat și gusturi artistice rafinate.

Amplasarea casei, la peste un kilometru de forumul central al Durocortorum și în apropierea râului Vesle, a stârnit interesul arheologilor. În timp ce centrul orașului era cunoscut pentru activitatea politică și religioasă intensă, zonele periferice sunt mult mai puțin înțelese.

Descoperirea unor opere de artă de asemenea calitate într-o zonă periferică ridică întrebări despre statutul locatarilor. Cercetătorii speculează că ar fi putut fi o a doua reședință liniștită a unei familii puternice sau locuința unei elite locale conectate la conducerea orașului.

Pe lângă frescă, arheologii au descoperit trei statuete din bronz fin lucrate, în resturile unei încăperi aparent afectate de un incendiu. Aceste artefacte completează imaginea de bogăție și rafinament artistic asociată locuinței.

O statueta îl înfățișează pe Marte, zeul roman al războiului. Figurina de 18 centimetri are ochi încrustați cu argint și detalii elaborate, inclusiv o platoșă decorată cu capul Meduzei și o scenă în relief cu lupoaica de pe Capitoliu alăptându-i pe Romulus și Remus. Măiestria execuției sugerează că era un obiect de mare valoare.

O a doua statueta, de 16,7 centimetri, reprezintă un taur cu expresie naturalistă, așezat pe o bază dreptunghiulară solidă. A treia figură, o statuetă feminină de 30,7 centimetri, combină mai multe simboluri mitologice.

Aceasta poartă o cască decorată cu o sfinxă și o coroană ce sugerează zidurile unui oraș. În mână ține măciuca lui Hercule, încolăcită de un șarpe, sprijinită pe pielea Leului din Nemea, indicând o fuziune de mitologii.

O fereastră către Galia romană

Descoperirea picturii murale în mărime naturală cu eroul Ahile oferă o perspectivă rară asupra vieții artistice și culturale a elitei din Galia romană. Fresca subliniază în mod special cât de profund au influențat tradițiile artistice romane chiar și regiunile îndepărtate ale imperiului.

„Bogăția repertoriului decorativ indică proprietari înstăriți, cu legături puternice cu tradițiile artistice romane”, a notat INRAP.

Descoperirea continuă să ofere indicii despre viața din Galia romană antică, arătând că rafinamentul artistic și temele mitologice erau apreciate de elită, indiferent de distanța față de centrul Romei.

Reims, France. Archaeologists discovered a domus, or luxury urban house, dating to the second century during housing construction along the Rue de la Magdeleine