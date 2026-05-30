Țara care a devenit o forță în domeniul energiei regenerabile, în timp ce Europa traversează o criză energetică majoră

2 minute de citit Publicat la 11:00 30 Mai 2026 Modificat la 11:16 30 Mai 2026

În timp ce Europa traversează una dintre cele mai grave crize energetice din istoria sa, Lituania a devenit prima țară europeană care a atins „independența completă” față de combustibilii fosili rusești. O victorie obținută în doar 5 ani prin investiții masive în energie solară și eoliană, relatează Euronews.

Implementarea rapidă a energiei eoliene și solare în Lituania ajută țara să își consolideze reziliența energetică și să pună capăt dependenței de combustibilii fosili din Rusia.

Lituania a devenit rapid o adevărată forță în domeniul energiei regenerabile, după ce și-a redus drastic dependența de combustibilii fosili poluanți.

Consumul intern de electricitate din surse regenerabile a crescut de la 15% în urmă cu cinci ani la 50% în 2025, datorită investițiilor masive în energie solară și eoliană.

La o conferință desfășurată săptămâna trecută în Parlamentul European, Lituania a fost lăudată pentru cea mai rapidă tranziție către electricitate regenerabilă din Uniunea Europeană în ultimii patru ani, ceea ce a ajutat-o să devină prima țară din Europa care a atins „independența completă față de combustibilii fosili rusești”.

Progrese uriașe în doar 5 ani

Un raport al ONG-ului lituanian Ziedine ekonomika, prezentat în cadrul conferinței, arată că numărul prosumatorilor din țară (gospodării și companii care își produc propria electricitate regenerabilă folosind panouri solare pe acoperiș etc.) a crescut de la 18.800 în 2021 la impresionantul număr de 174.500 în 2025.

Capacitatea instalată de energie solară a crescut, de asemenea, semnificativ, de la 225 MW în 2021 la 3.284 MW în 2025.

În mod similar, capacitatea energiei eoliene a urcat spectaculos, de la 623 MW în 2021 la 2.535 MW în 2025 — suficient pentru alimentarea anuală a aproximativ 1,5 milioane de gospodării obișnuite.

„În aprilie, energia solară și cea eoliană au acoperit 84% din cererea de electricitate a Lituaniei”, a declarat europarlamentarul Petras Auštrevičius.

Țara și-a redus puternic și dependența de importuri, producția internă acoperind 99% din necesarul de electricitate.

„Lituania demonstrează că energiile regenerabile sunt esențiale pentru reziliența energetică. Alte țări pot învăța din progresul Lituaniei”, a spus Auštrevičius.

Capacitatea de producție din surse regenerabile a Lituaniei va continua să crească într-un ritm similar și în 2026.

Până în 2028, conform actualului program guvernamental, țara își propune ca 100% din consumul intern de electricitate să fie alimentat din surse regenerabile, cu obiectivul de a deveni exportator net de electricitate produsă în principal din energie verde.

Au făcut din criză o oportunitate

Argumentele în favoarea energiei curate produse local s-au consolidat în ultimele săptămâni, după ce prețurile gazelor și petrolului au explodat pe fondul războiului cu Iranul.

O mare parte din volatilitatea prețurilor a fost atribuită închiderii efective a Strâmtorii Ormuz unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru combustibili fosili din lume, prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol.

„În timp ce Europa traversează una dintre cele mai grave crize energetice din istorie, Lituania a oferit deja un exemplu clar despre cum poate fi transformată o criză într-o oportunitate”, a declarat Domantas Tracevičius, membru al European Economic and Social Committee.

Tracevičius a adăugat că, în doar câțiva ani, Lituania se va transforma dintr-un „mare consumator” de combustibili fosili pentru producția de energie într-un exportator net de electricitate regenerabilă.