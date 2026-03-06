Lituania avertizează că Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţele NATO. Când ar intra într-un război cu Alianţa

Lituania avertizează că Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţele NATO. Foto: Profimedia Images

Serviciile secrete lituaniene au avertizat că Rusia își extinde unitățile militare de-a lungul granițelor NATO, unităţi pe care le-ar putea folosi ca puncte nodale într-un eventual conflict cu ţările din Alianţă. Într-o estimare a acestui serviciu de informaţii, dacă sancțiunile occidentale sunt ridicate, Rusia ar putea fi pregătită pentru un „conflict militar la scară largă” cu NATO în termen de șase ani, notează News.az.

"Rusia ar putea, probabil, să reconstruiască o armată cu 30-50% mai mare decât cea de dinainte de război, echipată cu tehnologie modernă și cu rezerve strategice de arme și muniții complet restaurate”, se arată în raport. „Acest lucru ar pregăti Rusia pentru operațiuni militare convenționale împotriva NATO".

Rusia vrea control complet în Ucraina

Se mai arată că principalele obiective ale Rusiei rămân înclinarea echilibrului de putere în Europa și obținerea controlului complet asupra Ucrainei. Industria militară a Moscovei a crescut cu sprijinul Chinei, reducându-i dependența de tehnologia occidentală. Surplusul de arme postbelice ar putea avea „consecințe pentru securitatea globală”, au avertizat serviciile de informații lituaniene.

Lituania, care se învecinează atât cu Rusia, cât și cu Belarus, este membră NATO și UE și a fost un susținător puternic al Ucrainei. Raportul a făcut referire la exploziile de colete din 2024 din Lituania, atribuite serviciilor de informații militare rusești, care ar putea fi extinse pentru a viza civilii.

Raportul lituanian a mai sugerat că recentele întreruperi ale conductelor de gaze, cablurilor electrice și liniilor de telecomunicații din Marea Baltică, legate de navele din porturile rusești, nu au fost intenționate. Națiunile baltice rămân în alertă maximă, iar NATO s-a angajat să își consolideze prezența regională.