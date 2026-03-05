Orașul din România în care se află peste 300 de săli de păcănele. Profitul anual depășește bugetul Primăriei

Primăria Buzău a constatat că în oraș funcționează 306 săli de jocuri de noroc. Foto: Hepta

Peste 300 de săli de jocuri de noroc, dotate cu aproximativ 740 de aparate, generează un profit anual mai mare decât de bugetul Primăriei municipale.

Situația este semnalată în Buzău chiar de către conducerea administrației locale, în contextul în care consilierilor municipali le va fi propus un proiect pentru eliminarea sălilor de jocuri din oraș.

Primăria a solicitat Oficiului Registrului Comerțului o situație privind punctele de lucru din municipiu în care funcționează jocuri de noroc.

Cele mai multe dintre acestea se află pe Bulevardul Unirii și în zona centrală a orașului.

Viceprimar: 72 de milioane de euro pe an se scurg în aparate care nu produc nimic durabil

"Potrivit datelor oficiale primite de la Registrul Comerțului, în municipiul Buzău funcționează 306 săli de jocuri de noroc. 306 puncte în care zilnic se scurg banii buzoienilor (...)

Există un site oficial unde sunt înregistrate 742 de aparate tip slot machine în municipiul Buzău. Conform datelor (...), un singur aparat generează venituri de aproape 100.000 de euro pe an.

Facem un calcul simplu: 100.000 euro înseamnă aproximativ 72 de milioane de euro anual, bani care pleacă din buzunarele buzoienilor, bani care ar trebui să rămână în familie, în educație, în economie locală.

Vorbim despre o sumă care înseamnă peste 110% din bugetul local consolidat al municipiului (și care) se scurge, an de an, în aparate care nu produc nimic durabil. 742 de aparate înseamnă 742 de mecanisme care funcționează zilnic pentru a extrage bani din comunitate", a declarat viceprimarul municipiului Buzău, Sorin Ionuț Apostu.

Primăria Buzău anunță proiectul prin care consilierii se pronunță cu privire la interzicerea sălilor de păcănele

Primăria a anunțat că va întocmi un proiect prin intermediul căruia consilierii locali municipali vor urma să fie consultați cu privire la necesitatea de a interzice activitatea sălilor cu jocuri de noroc în oraș.

"Această industrie care a generat o cifră de afaceri de peste 1 miliard de euro anul trecut nu produce valoare reală pentru comunitate. Nu construiește, nu educă, nu dezvoltă.

În schimb, generează dependență, distruge familii, creează drame tăcute și adâncește vulnerabilități sociale. Am discutat cu domnul primar, iar în zilele următoare vom propune un proiect de hotărâre a Consiliului Local pentru eliminarea sălilor de jocuri de noroc din municipiul Buzău.

Nu este doar o decizie administrativă, este o poziție morală, este o alegere pentru viitorul comunității noastre.

Buzăul trebuie să fie un oraș al dezvoltării, al educației și al familiei, nu un oraș sufocat de săli de jocuri de noroc.

Este momentul să punem interesul oamenilor înaintea interesului unei industrii care trăiește din vulnerabilitate", a adăugat precizat viceprimarul din Buzău.

USR și un consilier independent au elaborat deja proiecte pentru interzicerea jocurilor de noroc în Buzău, inițiativele fiind susținute și de către Partidul Social Democrat.

La rândul său, conducerea social-democraților a anunțat că solicită primarilor și consilierilor locali să voteze hotărâri pentru eliminarea jocurilor de noroc din interiorul orașelor și comunelor.