Ilfovul vrea să transforme Pădurea Căldăraru într-un Parc Natural "Zero Waste": Un sanctuar în natură, construit din deșeuri

Parcul Natural "Zero Waste" – primul muzeu natural și parc-model de economie circulară din România. Sursa colaj foto: Facebook/Consiliul Judetean Ilfov

Numărul locuitorilor din județul Ilfov crește într-un ritm alert, iar spațiile verzi devin insuficiente. Totodată, oamenii produc din ce în ce mai multe deşeuri dintre care mult prea puţine sunt reciclate, aşa cum ar trebui. Consiliul Judeţean Ilfov îşi propune să rezolve aceste probleme transformând, de exemplu, Pădurea Căldăraru din Cernica într-un Parc Natural "Zero Waste". Proiectul ar aduce un plus în viaţa localnicilor şi, momentan, se caută finanţare. Costul Parcului Natural "Zero Waste" din judeţul Ilfov este estimat la 20 de milioane de euro, iar lucrările ar putea dura între 12 și 16 luni.

Consiliul Judeţean Ilfov vine cu o iniţiativă inovatoare, care să rezolve atât problema numărului prea mic de spaţii verzi, cât şi cea a deşeurilor nereciclate. Administraţia locală îşi propune să transforme Pădurea Căldăraru, care are o suprafaţă de aproape 600 de hectare, într-un parc sustenabil, amenajat cu materiale reciclate.

"Aşa o să se numească proiectul: Padurea Parc - Muzeul Natural «Zero Waste» şi ce va avea spectaculos acest muzeu: faptul că toate obiectele de mobilier vor fi realizate din materiale reciclate. Şi am să vă arăt acest lucru, că deja avem: această bancă expusă, care este din materiale reciclate", a declarat Olivia Oprescu, administratorul public al judeţului Ilfov, pentru Antena 3 CNN.

Proiectul prevede ca o porţiune cât mai mare cu putinţă din parc să fie realizată din deşeuri reciclate într-un mod prietenos cu mediul. Iniţiativa are, totodată, rolul de a educa oamenii în privinţa sustenabilităţii.

"Tot ce înseamnă alei, obiecte de mobiler, chiar şi pistele de alergare, pistele de mers cu bicicleta vor fi realizate din materiale reciclate - un lucru minunat pentru că, pe lângă faptul că vom folosi cu chibzuinţă şi inteligenţă deşeul, vom educa persoanele care aleg să viziteze acest parc. Şi, da, toate obiectele vor avea mesaj. Vă dau un exemplu: «Tocmai te-ai aşezat pe 10 kg de gunoi»", a mai explicat Olivia Oprescu.

Parcul Natural "Zero Waste" are perspective de viitor: în procesul de proiectare un rol important l-au jucat tinerii.

"Este un proiect care s-a născut dintr-un parterneriat, iniţial, cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism «Ion Mincu»: studenţii ne-au făcut tema-concept, iar acum suntem în faza de studiu de fezabilitate", a mai spus Olivia Oprescu, administratorul public al judeţului Ilfov, pentru Antena 3 CNN.

Ulterior, aceasta a mai făcut următoarele precizări: "Căutăm finanţare pentru acest proiect şi sperăm ca aceia care pot să intervină în zona această de mediu să fie alături de noi. Dorim să o transformăm într-un atelier din această zonă în care copiii să înveţe să facă lucruri din materialele reciclate".

În prezent, costul pentru Parcul Natural "Zero Waste" din judeţul Ilfov este estimat la 20.000.000 de euro, iar execuţia lucrărilor ar putea dura între 12 şi 16 luni.

Parcul Natural "Zero Waste" este construit pe trei piloni: reciclare, educație și Inovație în inima Pădurii Căldăraru din Cernica, judeţul Ilfov. Altfel spus: un sanctuar în natură, construit din deșeuri. Vizitatorii se pot cufunda în frumusețea ecosistemului forestier și, simultan, sunt educați despre importanța protejării mediului și adoptarea comportamentelor responsabile.