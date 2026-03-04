Situație de urgență în Slatina: Mai multe case, distruse de o alunecare de teren. 25 de persoane au fost evacuate

În ultimele zile, malul s-a surpat din cauza infiltrațiilor și alunecarea de teren a evoluat rapid. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN

Este situație de urgență în Slatina, unde două case au fost distruse aproape în totalitate după o alunecare de teren. În urma incidentului, 25 de persoane, dintre care nouă copii au fost evacuate de urgență, ca măsură preventivă.

Din primele informații, casele ar fi fost construite în mod ilegal. Alunecarea de teren care este în evoluție în acest moment în municipiul Slatina este într-o zonă cunoscută ca fiind Dealul Grădiște, undeva la intrare în localitate, potrivit Antena 3 CNN.

În ultimele zile, malul s-a surpat din cauza infiltrațiilor și alunecarea de teren a evoluat rapid. O casă este deja distrusă, o altă casă este la un pas să cedeze și ea și alte cinci locuințe sunt într-un real pericol. Ar fi vorba despre construcții ilegale în această zonă.

Toți cetățenii au fost deja relocați. Va avea loc la Primăria municipiului Slatina o ședință și se va dispune evacuarea acestora pentru că mulți care locuiesc în aceste construcții ilegale refuză să plece de acolo. În aceste condiții se va dispune evacuarea acestora pentru a nu fi puse în pericol alte vieți în urma acestei alunecări de teren.

„Alunecare de teren în evoluție în municipiul Slatina, strada Grădiște. În urma evaluărilor efectuate în teren:

- două locuințe au fost afectate de alunecarea de teren (o locuință este grav afectată, iar o altă locuință este afectată ușor, la nivelul acoperișului);

- alte cinci locuințe sunt în pericol de a fi afectate.

Ca măsură preventivă, au fost relocate 25 de persoane din cele șapte locuințe (16 adulți și 9 copii). Situația este monitorizată de ISU Olt și Comitetul Local pentru Situații de Urgență Slatina”, a transmis ISU Olt.