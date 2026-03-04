Ajută sau nu injecțiile de slăbit să scăpăm de obezitate. Greșeala pe care o fac mulți români

În ultimii 50 de ani obezitatea a atins niveluri epidemice. FOTO: pexels.com/ Towfigu Barbhuiya

De Ziua Mondială a Obezității, marcată anual pe 4 martie, specialiștii trag un nou semnal de alarmă: obezitatea nu este un moft și nici rezultatul lipsei de ambiție, ci o boală cronică recunoscută la nivel internațional, care necesită tratament și sprijin, nu judecată.

Invitat în cadrul emisiunii Sfat de sănătate, medicul diabetolog Daniela Stegaru a explicat cât de importantă este această zi pentru conștientizarea riscurilor. „4 martie este Ziua Mondială de luptă împotriva obezității. Este o zi în care atragem atenția asupra faptului că obezitatea este o boală cronică, care are peste 200 de complicații. Dacă astăzi facem ceva, cu siguranță viitorul nostru va arăta mai bine”, a spus medicul.

Peste 60% dintre români au probleme cu greutatea

Statisticile sunt îngrijorătoare. Potrivit medicului, în ultimii 50 de ani obezitatea a atins niveluri epidemice, atât în România, cât și la nivel global. „În ultimii 50 de ani vorbim despre o creștere de trei-patru ori a numărului de cazuri. În România, peste 60% dintre adulți au probleme de greutate. Șase din zece români suferă de suprapondere sau obezitate”, a subliniat specialistul.

„Stilul de viață are un cuvânt de spus, însă sunt și factori genetici, metabolici, endocrini care influențează greutatea. De cele mai multe ori, sunt lucruri din interiorul corpului care duc la obezitate”, a explicat medicul.

Atenție la „injecțiile minune” pentru slăbit

Un alt subiect intens dezbătut este cel al injecțiilor pentru slăbit, promovate masiv în mediul online. Medicul avertizează că acestea nu trebuie administrate fără recomandare de specialitate.

„Terapia obezității include mai multe trepte de tratament: în primul rând terapia medical-nutrițională, apoi tratamentul farmacologic. Aceste injecții nu sunt vitamine și nu se iau ca un paracetamol. Sunt terapii medicale care necesită o evaluare completă, au indicații, contraindicații și risc de efecte adverse”, a mai spus medicul.

Totodată, acesta a făcut un apel clar către populație: „Sub nicio formă aceste tratamente nu se cumpără din online. Se eliberează pe bază de prescripție medicală și doar în urma unei evaluări.”

„Nicio persoană cu greutate în plus nu își dorește să fie în această situație. Sub nicio formă nu trebuie stigmatizați, ci sprijiniți. Este important să ceară ajutor medical, să facă o evaluare completă și să primească terapie personalizată.”

De Ziua Mondială a Obezității, concluzia este clară: obezitatea se tratează. Nu judecăm, ci informăm și sprijinim. Iar pentru cei care se confruntă cu această problemă, cererea ajutorului medical nu este o rușine, ci primul pas spre sănătate.

Ce poate face concret cineva care se luptă cu kilogramele

fără dietă drastică

plan personalizat

proteine + fibre

mișcare adaptată

analize necesare

tratament medicamentos (când este cazul)

sprijin emoțional



Statistici România

~70 % dintre adulți au greutate peste normal

22,5 % – ~39 % dintre adulți sunt obezi, cu o creștere constantă

~28 % dintre copiii de 7-9 ani sunt supraponderali, ~12 % dintre aceștia sunt obezi

tendința este de creștere în ultimii ani