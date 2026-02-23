„Postul nu înseamnă cură cu pâine şi zacuscă”, atrage atenția DSP. Din ce alimente se pot obține proteine, fibre și grăsimi sănătoase

Postul este recomandat cu moderaţie în cazul copiilor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Postul nu înseamnă o cură cu pâine şi zacuscă şi este recomandat cu moderaţie în cazul copiilor, echilibrul alimentar fiind esenţial mai ales în această perioadă, atrag atenția reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Sibiu.

„Postul trebuie să fie un dar de vindecare pentru trup şi suflet, nu o pedeapsă autoimpusă. Tocmai de aceea el este recomandat cu moderaţie în cazul copiilor, unde necesarul alimentar trebuie să fie extrem de variat pentru a asigura creşterea, dar şi în cazul persoanelor care suferă de afecţiuni medicale cronice şi unde echilibrul alimentar este esenţial.

Atunci când postim este vital să ne ascultăm corpul şi să înţelegem că, dacă în această perioadă, în loc să ne simţim mai vioi, mai uşori, ne simţim mai obosiţi, cu stări de ameţeală sau slăbiciune extremă, e cazul să reevaluăm meniurile şi să oferim organismului nutrienţii necesari, astfel încât să ne bucurăm de beneficiile resetului alimentar fără a ajunge pe patul de spital”, a declarat luni, conform unei postări pe pagina de Facebook a instituţiei, şefa Compartimentului de Evaluarea şi Promovarea Sănătăţii din cadrul DSP Sibiu, dr. Simona Berariu.

Alimente de post cu proteine, grăsimi sănătoase fibre și vitamine

Potrivit sursei citate, proteinele, esenţiale pentru muşchi şi crearea senzaţiei de saţietate, se pot obţine din fasole, mazăre, linte, năut sau tofu. Grăsimile sănătoase, importante pentru funcţionarea creierului, se obţin din avocado, nuci, seminţe de in ori susan, dar şi din ulei de măsline. Pentru necesarul de fibre şi vitamine se recomandă consumul de verdeţuri, legume proaspete, rădăcinoase şi fructe.

Creştinii ortodocşi au intrat luni în Postul Paştelui, numit şi Postul Mare, praznicul Învierii Domnului urmând să fie sărbătorit anul acesta pe 12 aprilie.

Postul Paştelui este cel mai lung şi mai aspru dintre posturile de peste an, deoarece îi pregăteşte pe credincioşi pentru cea mai importantă sărbătoare creştină - Învierea Domnului, potrivit Agenţiei Basilica a Patriarhiei Române.