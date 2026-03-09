Harta Longevității Feminine. Legătura dintre menopauză și declinul cognitiv. "Pot apărea probleme de memorie sau concentrare"

Menopauza reprezintă una dintre cele mai mari transformări biologice din viața unei femei. Foto: pexels.com/ Olly

Femeile au, în mod natural, un potențial mai mare de longevitate decât bărbații, însă acest avantaj nu este întotdeauna însoțit de o stare bună de sănătate. De aceea, prevenția și informarea devin esențiale, spun specialiștii invitați la conferința „Harta longevității feminine”, organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Invitată în cadrul rubricii Sfat de sănătate, medicul ginecolog Raluca Hera a subliniat că longevitatea nu înseamnă doar să trăim mai mult, ci și să trăim bine. „Longevitatea este într-adevăr un subiect fascinant, despre care se discută foarte mult în ultimul timp. Evoluția medicinei este rapidă și astăzi putem face foarte multe pentru sănătatea noastră, dacă suntem informate și proactive”, a explicat medicul.

Potrivit medicului, menopauza reprezintă una dintre cele mai mari transformări biologice din viața unei femei și trebuie abordată cu atenție.„Menopauza nu este o boală, dar produce modificări reale în organism. De aceea, este important să fim proactive: să facem analizele de bază și să mergem la un specialist pentru a preveni apariția simptomelor, nu să așteptăm să apară”, a spus Raluca Hera.

Specialistul atrage atenția că sănătatea la vârste înaintate se construiește încă din tinerețe. „Longevitatea se construiește încă din perioada reproductivă. Fundamentul rămâne stilul de viață sănătos, peste care se pot adăuga, la nevoie, optimizări medicale, suplimente sau terapii hormonale recomandate de specialiști”, a explicat medicul.

Statisticile arată că femeile au o speranță de viață mai mare decât bărbații, însă acest lucru vine și cu provocări. „Femeile au un potențial longeviv mai mare decât bărbații, datorită unor factori genetici, hormonali și de imunitate, dar și pentru că sunt mai proactive în ceea ce privește prevenția medicală”, spune medicul.

Totuși, există și o realitate mai puțin cunoscută. „Femeile ajung să trăiască mai mulți ani cu boli cronice decât bărbații. De aceea, longevitatea nu este neapărat un avantaj dacă nu este însoțită de o stare bună de sănătate”, a adăugat ea.

Toate aceste teme vor fi discutate în cadrul conferinței „Harta longevității feminine”, un eveniment online care aduce împreună specialiști din mai multe domenii medicale. „Este un eveniment inovator care reunește ginecologi, endocrinologi, cardiologi, geriatri, dar și specialiști în nutriție și activitate fizică. Fiecare va prezenta noutățile din domeniul său pentru a crea o abordare integrată a sănătății femeii după menopauză”, a explicat medicul.

Participarea la eveniment este gratuită, iar înscrierile se pot face online. „Este un cadou minunat pe care femeile și-l pot face. Înscrierile se pot face pe pagina de Facebook a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României”, a mai spus Raluca Hera.

Conferința „Harta longevității feminine” va avea loc miercuri, 11 martie, de la ora 18:00, și va fi transmisă live pe YouTube și Facebook. Evenimentul își propune să transforme informația științifică într-un ghid practic pentru sănătate, abordând teme precum menopauza, prevenția, stilul de viață și medicina personalizată pentru biologia feminină.