Ce arată raportul SIE 2025: războiul din Ucraina, Orientul Mijlociu și interferențe străine, printre principalele riscuri de securitate

1 minut de citit Publicat la 17:10 10 Mar 2026 Modificat la 17:10 10 Mar 2026

Alexandru Muraru, președintele Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității SIE. sursa foto: Facebook / Alexandru Muraru

Conflictul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu și riscul interferențelor străine reprezintă unele dintre principalele amenințări analizate de Serviciul de Informații Externe în raportul său de activitate pe 2025. Documentul a fost prezentat marți în fața Comisiei parlamentare pentru controlul activității SIE.

De asemenea, au fost analizate operațiunile externe desfășurate în domeniul cyber, procesele de valorificare a informațiilor, contribuția Serviciului la îndeplinirea atribuțiilor stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, precum și cooperarea informativ-operativă cu partenerii externi.

Totodată, s-au mai discutat și chestiuni legate de bugetul instituției, resursele umane și încadrările de personal, particularitățile misiunilor externe, precum și aspecte logistice și juridice.

„În actualul context de securitate, marcat de intensificarea competiției geopolitice, de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și de evoluțiile volatile din Orientul Mijlociu, activitatea Serviciului de Informații Externe are o importanță esențială pentru protejarea intereselor strategice ale României. Combaterea interferențelor străine, anticiparea riscurilor emergente și furnizarea de analiză strategică de calitate pentru decidenții statului reprezintă misiuni critice într-un mediu de securitate tot mai complex.

Comisia parlamentară pentru controlul activității SIE va continua să exercite un control responsabil, astfel încât Serviciul să dispună de cadrul legal, resursele și instrumentele necesare pentru a-și îndeplini mandatul în deplină conformitate cu legea și cu interesele de securitate ale României.

În acest context, este esențial ca SIE să își mențină capacitatea de adaptare permanentă la noile tipuri de amenințări și la dinamica mediului internațional, prin modernizarea capabilităților informative, tehnologice și operaționale.

În același timp, controlul parlamentar rămâne o obligație legală esențială pentru transparență instituțională, responsabilitate democratică și consolidarea încrederii publice în instituțiile statului”, a declarat deputatul Alexandru Muraru, președintele Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității SIE.