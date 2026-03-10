Stadionul „Dan Păltinișanu” din Timișoara are constructor. Simonis: „Vom avea cel mai modern stadion din România”. Când va fi gata

„Vom avea la Timişoara cel mai modern stadion din România”, a spus Alfred Simonis. Foto: Alfred Simonis / Facebook

Compania Naţională de Investiţii (CNI) a anunţat, marţi, că o asociere de patru companii, al cărei lider este CONCELEX, a câștigat licitaţia pentru realizarea stadionului „Dan Păltinişanu” din Timişoara. Investiţia se ridică la aproximativ 140 de milioane de euro și ar trebui să fie gata până în 2028.

„Stadionul Dan Păltinişanu are constructor! Compania Naţională de Investiţii a anunţat astăzi numele companiei care va construi noua arenă a Timişoarei. Procedura de selecţie a fost finalizată, avem un constructor, iar dacă în următoarele zece zile nu va fi depusă nicio contestaţie, se poate semna contractul de finanţare”, a anunţat marţi, Alfred Simonis, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, pe Facebook.

Potrivit acestuia, la finalizarea procedurilor birocratice, societatea câştigătoare va demara etapa de proiectare şi mai apoi lucrarile efective de ridicare a noului stadion.

Foto: Alfred Simonis / Facebook

„Sunt paşi obligatorii care durează deja de mult timp, dar ne apropiem de momentul pe care îl aşteptăm cu toţii de ani buni. A fost lipsă de încredere, deznădejde, amânări, dar, până la urmă, proiectul nostru merge înainte cu toate piedicile puse de-a lungul timpului de oameni care trebuiau să îl susţină. Vom avea la Timişoara cel mai modern stadion din România”, a mai transmis Simonis.

Asocierea câștigătoare este compusă din: CONCELEX (Leader), Construcţii Erbaşu, Concelex Engineering SRL și Terra Gaz Construct.

Compania CONCELEX a construit noul Stadion Steaua, din Bucureşti, unul cu 31.254 de locuri, inaugurat în urmă cu 4 ani. De asemenea, CONCELEX a mai construit, la Timişoara, noul Terminal al Aeroportului Internaţional.

Erbaşu Construcţii va ridica și arena „Nicolae Dobrin” de la Piteşti, dar şi „Gheorghe Hagi”, de la Constanţa. De asemenea, Erbaşu Construcţii a ridicat, la Timişoara, noua Maternitate Bega şi Centrul de Mari Arşi.

Foto: Alfred Simonis / Facebook

În iulie 2024, CNI a pornit licitaţia pentru construirea Stadionului „Dan Păltinişanu” din Timişoara. Au participat asocierile: Precon Transilvania, Con-A Operations, CONCELEX, Strabag, Svietelsky Construct, Mis Grup și Yildizlar Inşaat Ve Ticaret A.Ş.

În urma licitaţiei, CNI a stabilit inițial drept câştigător compania Con-A Operations, iar asocierea clasată pe locul al doilea, condusă de CONCELEX a contestat rezultatul licitaţiei în instanţă. Con-A Operations poate contesta, la rândul ei, decizia.

Noul Stadion „Dan Păltinişanu” va avea de 32.000 de locuri, cu tribune acoperite, iar costul total se ridică la aproximativ 140 de milioane de euro, Stadionul ar putea fi gata până în 2028.

Noul sdation, cel mai mare şi mai modern după Arena Naţională, se va ridica exact pe amplasamentul fostului stadion, care a fost demolat complet.