Pasajul Basarab va fi reparat, deși nu are recepția făcută de 15 ani. Ciucu: „Suma se ridică undeva spre 80 de milioane”

Pasajul Basarb a fost inaugurat pe vremea lui Sorin Oprescu. Foto: Agerpres

După aproape 15 ani fără recepţie, una dintre cele mai mari lucrări de infrastructură din ţară şi un nod rutier important din Capitală, Pasajul Basarab, se pregăteşte să intre în reparaţii. Primăria anunţă că intervenţiile ar putea să înceapă în luna iunie şi vor dura până în decembrie. În lipsa lucrărilor de mentenanţă care nu au avut loc încă de la inaugurare, pasajul este cu totul degradat, iar şoferii şi pietonii care îl tranzitează zilnic spun că nu se simt în siguranţă.

Deşi a fost dat în folosinţă în anul 2012, Pasajul Basarab nu a avut până acum parte de nicio reparaţie, pentru că nu i s-a făcut recepţia. Uzura a apărut însă rapid, în urma traficul intens şi tranzitării continue. Primarul General spune că lucrările vor începe în luna iunie.

Urmele lipsei de întreținere sunt, de asemenea, vizibile. Scările rulante nu funcționează, iar cele fixe sunt pline de rugină. Totodată, sistemul de scurgere a apei este nefuncțional, iar pereții sunt acoperiți de graffiti și desene. Și balustradele sunt pline de rugină. Aceste probleme ar urma să fie remediate până la sfârșitul lunii decembrie, a anunțat primarul general. Asta înseamnă, în total, şase luni de reparaţii, care vin la pachet cu restricţii de circulaţie. Lucrările ar urma, cel mai probabil, să aibă loc în două etape. Până atunci, nesiguranţa e mare, atât pentru şoferi, cât şi pentru cei care trec zilinc prin staţia de tramvai. „Din păcate, Pasajul Basarab avea șansa să devină o lucrare cu care să ne mândrim, fiind cea mai importantă realizare de inginerie civilă din România din ultimii ani. La un astfel de sistem structural, cablurile care susțin calea de rulare sunt extrem de importante și trebuie inspectate foarte atent.

De asemenea, trebuie verificată și calea de rulare, dar și pilonii podului, elementele structurale din beton armat și tablierul metalic, deoarece componentele metalice sunt mult mai sensibile atunci când nu beneficiază de mentenanță”, explică Matei Sumbasacu, inginer structurist.

Intervenţiile vor fi împărţite între constructor, care va trebui să repare deficienţele de execuţie şi Primăria Capitalei, care remediază ce s-a degradat din lipsa mentenanţei. Costurile sunt destul de însemnate.

„Nu puteau face recepția pentru că nu mai existau documentele, că le-a săltat DNA. Suma se ridică undeva spre 80 de milioane, ceea ce este foarte mult. Totuși, avem nevoie de acești bani pentru a pune pasajul în siguranță, având în vedere starea în care se află”, a spus Ciucu.

