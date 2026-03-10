Simulări la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026: Sindicatele spun că profesorii refuză să participe. Reacția ministrului Educației

Sindicatele din Educaţie: Simulările la examenele naţionale vor fi serios perturbate Foto: Getty Images

Simulările examenelor naţionale vor fi „serios perturbate”, au anunţat marţi reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, care susţin că peste 73.000 de angajaţi din învăţământ au decis să nu participe la simulările pentru Evaluarea Națională 2026 și Bacalaureat 2026.

„În urma referendumului organizat de FSLI şi FSE "Spiru Haret", rezultatele arată un nivel uriaş de nemulţumire în rândul angajaţilor din învăţământ. Peste 73.000 de angajaţi (peste 50% din profesorii membri de sindicat) au decis prin semnătură să nu participe la simulările examenelor naţionale. Peste 40.000 de colegi (aproximativ 28%) au optat direct pentru grevă în această perioadă!”, afirmă sindicaliştii.

Potrivit acestora, în unităţile de învăţământ în care un număr mare de profesori au semnat pentru neparticipare, inspectoratele şcolare ar recurge la practici abuzive pentru a asigura organizarea simulărilor.

„În aceste situaţii, inspectoratele măresc nejustificat numărul de elevi din săli şi reduc numărul membrilor din comisii, încălcând flagrant procedurile”, susţin reprezentanţii sindicatelor.

Aceştia consideră că astfel de măsuri transformă simulările într-un proces pur formal, fără relevanţă reală.

„Aceste măsuri transformă simulările într-un proces pur formal şi irelevant. Este un efort suplimentar pentru zeci de mii de profesori deja sufocaţi de birocraţie, în contextul în care interesul elevilor pentru aceste testări este extrem de scăzut. (...) Respectăm şi susţinem decizia fiecărui coleg: atât a celor care trag un semnal de alarmă prin neparticipare, cât şi a celor care au ales să se implice în organizarea simulărilor. Ministerul Educaţiei şi Guvernul României trebuie să înţeleagă: neparticiparea la simulări este doar pasul premergător unui protest de amploare programat la finalul anului şcolar, exact în perioada examenelor naţionale propriu-zise!”, au transmis reprezentanţii sindicatelor din învăţământ.

Ministerul Educației: Peste 90% dintre școli și-au manifestat disponibilitatea de a organiza simularea evaluării naționale

Peste 90% dintre școli și-au manifestat disponibilitatea de a organiza simularea evaluării naționale, conform informațiilor primite de la inspectoratele școlare, a declarat, marți, pentru AGERPRES, ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian.

'Simularea examenelor naționale reprezintă un exercițiu valoros pentru copii și le mulțumesc tuturor celor ce și-au exprimat interesul și disponibilitatea de a participa la aceste activități. Ministerul Educației și Cercetării desfășoară în această perioadă activitățile pentru care are o responsabilitate în acest sens - acelea prin care asigură cadrul pentru ca aceste simulări să se poată desfășura acolo unde școlile își exprimă disponibilitatea de a organiza. Din informațiile primite până în acest moment de la inspectorate, peste 90% dintre școli și-au manifestat disponibilitatea de a organiza simularea evaluării naționale. Invităm reprezentanții școlilor care nu s-au înscris încă și doresc să o facă să informeze inspectoratele în acest sens până joi, 12 martie, inclusiv', a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, în ceea ce privește profesorii evaluatori, marți dimineață, numărul acestora era de peste 7.100, ceea ce poate asigura evaluarea lucrărilor copiilor deja înscriși.

El a spus că Ministerul Educației și Cercetării invită profesorii care doresc să participe în calitate de evaluatori și nu sunt încă înscriși să își manifeste intenția în acest sens până joi, 12 martie, inclusiv.

'Respect dreptul profesorilor de a-și exprima nemulțumirile și, așa cum am afirmat, sunt deschis dialogului cu reprezentanții federațiilor sindicale, precum și direct cu profesorii, elevii și studenții', a mai susținut Dimian.

