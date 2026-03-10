MAE anunţă că Emiratele Arabe Unite au redeschis culoare de zbor pentru două curse zilnice pentru România

FOTO: Profimedia Images

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că Emiratele Arabe Unite au redeschis culoare de zbor pentru două curse zilnice pentru România şi au început să circule aproape normal, chiar dacă există întârzieri. El a precizat şi că MAE are circa 5.016 solicitări de asistenţă pentru românii aflaţi în Orientul Mijlociu, iar alţi 5.500 au revenit deja în ţară, din zona de conflict.

”Cele care au zburat ieri au adus încă 164 de cetăţeni români, alături de cetăţeni din alte state ale Uniunii Europene. Sunt bilete disponibile pe aceste zboruri pentru zilele următoare. Deci există bilete comerciale disponibile pentru Fly Dubai, între Emiratele Arabe Unite şi România”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE.

Ţărnea a punctat că, în ceea ce priveşte situaţia consulară şi acţiunea Ministerului Afacerele Externe, în acest moment, circa 5.500 de cetăţeni români au revenit în ţară, din zona de conflict.

”Din aceştia, 3.000 de cetăţeni români sunt cei care au venit prin zboruri fie organizate, fie facilitate de Ministerul de Externe, iar alţi circa 2.500 de cetăţeni au venit în România prin propriile mijloace”, a afirmat Ţărnea.

Cu cine a colaborat MAE

MAE a transmis şi că 13 parteneri externi au oferit sprijin României în aceste procese, iar în cadrul Mecanismului european pentru protecţie civilă, inclusiv componenta RESC-EU, România a beneficiat de 10 zboruri, 3 operate de România sau la cererea României şi 7 de alte state ale Uniunii Europene.

”Au fost implicate nenumărate linii aeriene în zborurile organizate, în care Ministerul de Externe a fost implicat, TAROM, FlyDubai, TUS Airways, Cyprus Airways, HiSky, HelloJet, LOT, dar sunt multe altele care au avut cetăţeni români la bord”, a subliniat Andrei Ţărnea.

MAE organizează în continuare repatrieri din Emirate:

”Tot ieri au revenit 191 de români evacuaţi din Doha, din Qatar, cu un zbor asistat de Ministerul Afacerei Externe. În a doua parte a acestei săptămâni vom organiza cel puţin încă un zbor din Muscat, dar în acest moment, pregătirile pentru acestea sunt în curs, deci nu pot să vă dau detalii suplimentare. Este tot în cadrul mecanismului de protecţie civilă Rescue”, a spus Ţărnea.