Avertismentul OMS după „ploaia neagră” din Teheran: „Reprezintă într-adevăr un pericol pentru populaţie”

Ploaia care căzut peste oraș, după bombardamentele Israelului, s-a contaminat de la combustibilul ars și a devenit neagră. Foto: Profimedia Images

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizat marţi că „ploaia neagră”, care a apărut la Teheran după atacurile Israelului asupra unor facilităţi petroliere, ar putea provoca probleme respiratorii. Specialiștii de la OMS au declarat că susțin îndemnul autorităţilor iraniene, care sfătuiesc oamenii să rămână în locuinţe, relatează Agerpres.

Cei aproape 10 milioane de locuitori din Teheran au constatat, duminică dimineață, că orașul e devastat de incendii și sufocat de nori negri și denși de fum, după ce atacurile israeliene de peste noapte ar fi lovit depozite de combustibil. Ploaia care căzut peste oraș s-a contaminat de la combustibilul ars și a devenit neagră.

Luni, Teheranul era în continuare învăluit de fum negru.



Agenţia sanitară a ONU, care deţin o filială în Iran şi colaborează cu autorităţile în domeniul urgenţelor sanitare, a spus că a primit mai multe informări săptămâna aceasta privind ploi contaminate cu petrol.



„Ploaia neagră însoţită de ploaia acidă reprezintă într-adevăr un pericol pentru populaţie, mai ales pe plan respirator”, a spus purtătorul de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier, cu prilejul unui briefing la Geneva, adăugând că autorităţile iraniene le-au recomandat cetăţenilor să rămâne în case.



Întrebat dacă OMS susţine această recomandare, el a spus: „Având în vedere pericolul din acest moment, facilităţile petroliere şi rafinăriile lovite, precum şi incendiile declanşate ulterior, există temeri serioase privind calitatea aerului şi este cu siguranţă o idee bună”.



Într-o înregistrare trimisă de un angajat OMS către Reuters apare o persoană care curăţă cu mopul un lichid negru la intrare în biroul organizaţiei din Teheran pe 8 martie. Reuters nu a putut verifica înregistrarea din surse independente.