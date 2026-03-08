Plouă cu petrol peste Teheran după bombardamentele de azi-noapte. Capitala iraniană e devastată de incendii puternice

2 minute de citit Publicat la 11:54 08 Mar 2026 Modificat la 12:13 08 Mar 2026

Furtună de foc și ploaie neagră la Teheran după ultimele bombardamente. Sursă foto: captură video CNN

Cei aproape 10 milioane de locuitori din Teheran au constatat, duminică dimineață, că orașul e devastat de incendii și sufocat de nori negri și denși de fum, după ce atacurile israeliene de peste noapte ar fi lovit depozite de combustibil.

Bombardamentele au declanșat incendii extinse.

Ploaia care căzut peste oraș s-a contaminat de la combustibilul ars și a devenit neagră, după cum a relatat corespondentul CNN, Fred Pleitgen.

„Puteți vedea că apa de ploaie este de fapt neagră. Se pare că este saturată cu petrol”, a spus jurnalistul, în timp ce camera manevrată de operatorul său filma lichidul scurs pe trotuar.

„Deci asta cade în această dimineață: acest tip de ploaie plină de petrol pe care o constatăm acum asupra capitalei iraniene, după ce au avut loc atacurile. Și dacă vă uitați aici la acest perete, puteți observa că apa de ploaie căzută pe el este, de asemenea, neagră.

Asta se întâmplă după o noapte de bombardamente intense aici, în capitala Iranului, în care au fost vizate instalațiile petroliere din sudul și vestul orașului”, a detaliat el.

Incendii devastatoare în Teheran, după ultimele bombardamente israeliene

Armata israeliană a confirmat că a lovit, sâmbătă seara, depozite de combustibil din Teheran. Potrivit israelienilor, e vorba despre facilități care distribuie combustibil „diverșilor consumatori, inclusiv entităților militare din Iran”.

Footage of a roaring fire at the Shahr Rey oil refinery in Tehran this evening.



Via @mamlekate pic.twitter.com/yyw4y02nOT — Visegrád 24 (@visegrad24) March 7, 2026

O înregistrare video difuzată de presa internațională a surprins flăcări și fum ridicându-se de la rafinăria de petrol Shahran din Teheran.

„Acesta este un atac semnificativ, care constituie un pas suplimentar în agravarea pagubelor aduse infrastructurii militare a regimului terorist iranian”, au declarat Forțele de Apărare ale Israelului într-un comunicat.

Patru depozite de petrol din Teheran au fost lovite în noaptea de sâmbătă spre duminică

Patru depozite de țiței şi un centru logistic pentru produse petroliere au fost lovite în noaptea de sâmbătă spre duminică la Teheran şi în împrejurimi, provocând moartea a patru persoane, au declarat autorităţile locale, îndemnând locuitorii să rămână în case din cauza riscurilor pentru sănătate, relatează Agerpres, citând AFP.

Distribuţia de combustibil a fost oprită "temporar" la Teheran în urma atacurilor, a anunţat guvernatorul capitalei, Mohammad Sadegh Motamedian, citat de agenţia oficială de ştiri IRNA.

"Cele cinci instalaţii au fost avariate, dar incendiile sunt sub control. Patru angajaţi, dintre care doi şoferi, au fost ucişi"", a declarat pentru televiziunea de stat şeful companiei naţionale de distribuţie a produselor petroliere, Keramat Veyskarami.

Fumul provenit de la incendiile declanşate de aceste atacuri a invadat cerul de deasupra capitalei iraniene în cursul nopţii, acoperind oraşul cu un văl negru în primele ore ale dimineţii.

Locuitorii au descris un miros puternic de combustibil ars.

Conform Semilunii Roşii iraniene, "cantităţi semnificative de hidrocarburi toxice, sulf şi oxizi de azot" au fost eliberate în aer.

"În caz de precipitaţii, ploaia va fi extrem de periculoasă şi acidă", a adăugat organizaţia într-un comunicat, avertizând asupra riscului de arsuri ale pielii şi leziuni pulmonare grave.