Cutremur în România, duminică seara. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter, în Gorj, la adâncimea de 15 kilometri, a anunțat Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).
Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe:
- 14 kilometri nord-vest de Târgu Jiu;
- 68 de kilometri nord-est de Drobeta-Turnu Severin;
- 70 de kilometri sud de Hunedoara;
- 85 de kilometri sud de Deva;
- 96 de kilometri vest de Râmnicu Vâlcea;
Un alt cutremur slab a avut loc joi dimineaţa, la ora 06:01, în judeţul Buzău.
Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea.
Anul acesta, în România, s-au împlinit 49 de ani de la marele cutremur din 1977. În urma cutremurului din 4 martie 1977, la nivel național peste 1.500 de persoane şi-au pierdut viaţa şi peste 11.000 au fost rănite.
Aproape cinci decenii mai târziu, mesajul specialiștilor este unul clar: dezastrul de acum 49 de ani s-ar putea repeta în orice moment dacă nu sunt luate măsuri urgente.